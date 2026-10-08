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Passageira fica presa em táxi que dirige sozinho e precisa ligar para o SAC para poder sair do veículo: "Grave violação de segurança"

Após chegar ao destino final, jovem não conseguiu abrir a porta por dentro e precisou de suporte remoto; vídeo viralizou nas redes sociais

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LC
Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
08/10/2026 10:30

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Passageira fica presa em táxi que dirige sozinho e precisa ligar para o SAC para poder sair do veículo:
Passageira fica presa em táxi que dirige sozinho e precisa ligar para o SAC para poder sair do veículo: "Grave violação de segurança" crédito: Tupi

Uma moradora de San Francisco relatou que chegou ao destino em um carro autônomo da Waymo e não conseguiu abrir a porta pelo lado de dentro. Identificada no TikTok como Grace of the Moment (@graceofthemoment), Grace gravou a experiência no banco traseiro enquanto puxava a maçaneta interna sem sucesso.

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@graceofthemoment the door to my waymo didn’t open when i got to my destination lol this feels like a serious safety violation #waymo #sf #sanfrancisco ? original sound - Grace of the Moment



Na legenda da publicação, a passageira escreveu: "the door to my waymo didnt open when i got to my destination lol this feels like a serious safety violation", marcando a empresa e a cidade. Visivelmente preocupada na gravação, ela declarou que não tem claustrofobia.


A passageira acionou o suporte aos passageiros pelo sistema do veículo, atendido por um funcionário chamado Lance pelo alto-falante. O atendente perguntou se ela havia tentado puxar a alavanca interna duas vezes. Após a confirmação, o suporte destravou o veículo remotamente, permitindo que ela desembarcasse na calçada.


Reações nas redes sociais


Nos comentários da postagem, seguidores debateram o diálogo gravado. Um usuário criticou a forma como ela falou com o atendente, e Grace respondeu: "my frustration was at the situation not at him. i dont think i sound that rude i answered all of his questions and thanked him but i guess you can feel my frustration lol".



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Outro comentário perguntou se a companhia apresentou esclarecimentos sobre a falha. Grace respondeu com um GIF informando que não recebeu explicação oficial. Outro usuário alertou para o perigo de situações semelhantes em casos de acidentes com corte de energia e incêndio em baterias.


A emissora "ABC7" noticiou outro episódio em junho de 2026 envolvendo um passageiro retido em San Francisco. Elliot Slade afirmou à emissora que estava a cinco minutos de viagem na Highway 101 quando o veículo entrou em uma área de obras sinalizada com cones e luzes, ultrapassou a sinalização e acelerou.



Policiais da patrulha rodoviária seguiram o carro e gritaram "Stop Waymo. Stop Waymo. Stop Waymo." O automóvel autônomo deixou a área de obras e seguiu para um bairro residencial. Um casal na Califórnia também relatou que um veículo da empresa atravessou uma zona em obras.

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A "ABC7" informou que episódios como esse levaram a Waymo a fazer o recall de software de quase 4 mil carros, após registrar sete casos na Bay Area em um único dia no mês anterior. A empresa declarou que identificou pontos de melhoria para áreas de obras e restringiu voluntariamente o acesso a rodovias durante as alterações. Os relatos sobre o serviço também incluem uma mulher que teve a corrida interrompida por verificação de idade.


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