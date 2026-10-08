Passageira fica presa em táxi que dirige sozinho e precisa ligar para o SAC para poder sair do veículo: "Grave violação de segurança"

Uma moradora de San Francisco relatou que chegou ao destino em um carro autônomo da Waymo e não conseguiu abrir a porta pelo lado de dentro. Identificada no TikTok como Grace of the Moment (@graceofthemoment), Grace gravou a experiência no banco traseiro enquanto puxava a maçaneta interna sem sucesso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na legenda da publicação, a passageira escreveu: "the door to my waymo didnt open when i got to my destination lol this feels like a serious safety violation", marcando a empresa e a cidade. Visivelmente preocupada na gravação, ela declarou que não tem claustrofobia.

A passageira acionou o suporte aos passageiros pelo sistema do veículo, atendido por um funcionário chamado Lance pelo alto-falante. O atendente perguntou se ela havia tentado puxar a alavanca interna duas vezes. Após a confirmação, o suporte destravou o veículo remotamente, permitindo que ela desembarcasse na calçada.

Reações nas redes sociais

Nos comentários da postagem, seguidores debateram o diálogo gravado. Um usuário criticou a forma como ela falou com o atendente, e Grace respondeu: "my frustration was at the situation not at him. i dont think i sound that rude i answered all of his questions and thanked him but i guess you can feel my frustration lol".

Outro comentário perguntou se a companhia apresentou esclarecimentos sobre a falha. Grace respondeu com um GIF informando que não recebeu explicação oficial. Outro usuário alertou para o perigo de situações semelhantes em casos de acidentes com corte de energia e incêndio em baterias.

A emissora "ABC7" noticiou outro episódio em junho de 2026 envolvendo um passageiro retido em San Francisco. Elliot Slade afirmou à emissora que estava a cinco minutos de viagem na Highway 101 quando o veículo entrou em uma área de obras sinalizada com cones e luzes, ultrapassou a sinalização e acelerou.

Policiais da patrulha rodoviária seguiram o carro e gritaram "Stop Waymo. Stop Waymo. Stop Waymo." O automóvel autônomo deixou a área de obras e seguiu para um bairro residencial. Um casal na Califórnia também relatou que um veículo da empresa atravessou uma zona em obras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A "ABC7" informou que episódios como esse levaram a Waymo a fazer o recall de software de quase 4 mil carros, após registrar sete casos na Bay Area em um único dia no mês anterior. A empresa declarou que identificou pontos de melhoria para áreas de obras e restringiu voluntariamente o acesso a rodovias durante as alterações. Os relatos sobre o serviço também incluem uma mulher que teve a corrida interrompida por verificação de idade.