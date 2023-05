Uber e Waymo firmam parceria para carros autônomos e entrega de comida

442

(foto: Divulgação/Uber) A Uber e a Waymo, empresa de carros autônomos da Alphabet, estabeleceram uma parceria para disponibilizar veículos sem motorista na plataforma de transporte e entrega de comida da Uber ainda em 2021. A colaboração permitirá que os usuários do aplicativo da Uber tenham acesso a uma quantidade específica de carros autônomos da Waymo para viagens e entregas em uma área delimitada de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos.





Esta parceria foi anunciada pelas empresas na terça-feira (23) e representa uma grande oportunidade para a Waymo, que já atua em San Francisco, na Califórnia, e planeja expandir suas operações para Los Angeles. A copresidente-executiva da Waymo, Tekedra Mawakana, afirmou que a ampla rede da Uber proporciona "uma oportunidade de alcançar ainda mais pessoas".





Por outro lado, a Uber também se beneficia com a parceria, impulsionando suas aspirações de longo prazo relacionadas à direção autônoma, especialmente em um momento em que seu serviço de transporte de passageiros retorna aos níveis pré-pandemia. O presidente-executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, expressou seu entusiasmo com a colaboração, dizendo que "a direção totalmente autônoma está rapidamente se tornando parte da vida cotidiana e estamos entusiasmados em trazer a incrível tecnologia da Waymo para a plataforma da Uber".