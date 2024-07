Em uma agitada tarde de domingo, diante de um público mundial de entusiastas do automobilismo, o carro de corrida AV-24 autônomo do Indy Autonomous Challenge (IAC) estabeleceu o recorde para a subida autônoma mais rápida no Festival of Speed. O AV-24 é pilotado por um motorista de IA desenvolvido pela equipe PoliMOVE-MSU (Politecnico di Milano e Michigan State University).

The IAC AV-24, a racecar driven by AI, sets autonomous record at the Goodwood Festival of Speed. (Photo: Business Wire)

O AV-24 realizou uma série de três corridas durante o icônico festival. O recorde foi quebrado durante sua terceira e última corrida até a Goodwood Hill, onde o carro de corrida chegou uma velocidade máxima de 111,2 mph (179 km/h) e um tempo de chegada de 66,37 s. A corrida recorde pode ser assistida aqui. O recorde anterior era mantido pela Roborace desde 2019, quando seu carro autônomo "DevBot 2.0" registrou um tempo de 66,96 s a uma velocidade máxima de 101,16 mph (162,8 km/h).

Goodwood é conhecida por seu percurso estreito e implacável, bordeado por sinos de feno e espaço de escape limitado. Tentar uma subida autônoma de colina no Festival of Speed ??exigiu controle absoluto de aderência e deslizamento dos pneus de corrida Bridgestone do AV-24, bem como mapeamento e localização de precisão em um ambiente limitado por GPS, resultando em uma dependência maior do que o normal dos lidars Luminar Iris do AV-24.

As equipes do IAC e da PoliMOVE-MSU trabalharam em estreita cooperação com os engenheiros de pneus da Bridgestone para otimizar o desempenho antes da subida, incluindo viagens ao Centro Técnico Europeu da Bridgestone e ao Campo de Provas Europeu em Roma. A equipe também teve a oportunidade única de explorar cada etapa da produção de pneus e testar o quão impactante é o desempenho dos pneus na pista.

Paul Mitchell, Presidente de Conselho e Presidente do IAC, afirmou: "Durante três anos, o IAC vem expandindo os limites da autonomia de alta velocidade e estabelecendo novos recordes ao longo do caminho. O Goodwood Hillclimb é um cenário histórico com grandes multidões e um público mundial que agora está ciente do potencial dos veículos autônomos para serem implantados com segurança nas estradas no futuro."

O Professor Sergio Savaresi, Diretor da Equipe PoliMOVE-MSU, disse: "Este desafio representa um marco importante para a mobilidade autônoma. Neste fim de semana, superamos desafios significativos impostos por uma pista complicada e padrões climáticos instáveis. Graças ao trabalho e às habilidades excepcionais implementados por nossa equipe de engenharia e ao desempenho dos pneus garantido por nossos pneus de corrida Bridgestone, fizemos história ao mostrar ao público que a autonomia veicular segura e de alta velocidade é possível mesmo em condições adversas. Nosso recorde no Goodwood Festival of Speed irá ??inspirar a confiança em futuras aplicações de direção autônoma."

Sara Correa, Diretora de Marketing da Bridgestone nas Américas, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) acrescentou: "A Bridgestone sente orgulho de apoiar a equipe PoliMOVE-MSU nesta incrível conquista no Goodwood Festival of Speed ??2024. Estamos comprometidos em fazer parceria com o IAC e seus engenheiros estudantes cheios de inspiração para continuar testando e aprimorando tecnologias autônomas em corridas recordes como esta e mais além. Os esportes motorizados fazem parte do DNA da Bridgestone, sempre fizeram e sempre farão. E o que realmente importa é que aproveitamos as aprendizagens de experiências como esta e as aplicamos às soluções de mobilidade sustentável que desenvolvemos para sociedade e nossos clientes."

Sobre o IAC: O Indy Autonomous Challenge (IAC) é uma corporação sem fins lucrativos com sede em Indianápolis, Indiana (EUA) que organiza competições de corrida entre 10 equipes afiliadas a universidades representando 18 universidades ao redor do mundo. As equipes programam pilotos de IA para pilotar carros de corrida totalmente autônomos e competir em uma série de eventos históricos em pistas icônicas. O IAC vem trabalhando para estabelecer um centro de automação de desempenho no estado e aproveitando o poder de competições inovadoras para atrair as melhores e mais brilhantes mentes de todo o mundo, a fim de promover a tecnologia de ponta na segurança e desempenho de veículos autônomos. O IAC começou como uma competição com prêmio de US$ 1 milhão e 31 equipes universitárias se inscrevendo para competir há mais de três anos, representando os principais programas de engenharia e tecnologia de 15 estados dos EUA e 11 países. Siga o IAC @IndyAChallenge no LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.

Sobre a Bridgestone: A Bridgestone é líder mundial em pneus e borracha, aproveitando sua experiência para oferecer soluções para mobilidade segura e sustentável. Com sede em Tóquio, a empresa emprega cerca de 130.000 pessoas a nível mundial, conduzindo negócios em mais de 150 países e territórios. A Bridgestone oferece um portfólio diversificado de produtos de pneus de alto nível e soluções avançadas respaldadas por tecnologias inovadoras, que aprimoram o modo como as pessoas de todo o mundo se movem, vivem, trabalham e se divertem.

