Costa Rica se destaca como destino inclusivo para todos

A Costa Rica se destaca como destino turístico inclusivo, oferecendo infraestrutura e serviços adaptados para famílias, idosos, mulheres que viajam sozinhas e pessoas com deficiência. O país combina paisagens naturais, biodiversidade e um ambiente democrático, proporcionando segurança e conforto a diferentes perfis de visitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para famílias com crianças, o país dispõe de trilhas de fácil acesso em parques nacionais como Manuel Antonio e Tortuguero, onde é possível observar preguiças, macacos, tucanos e tartarugas marinhas. Atividades como passeios de caiaque em lagoas calmas, por exemplo, no Lago Arenal, e tours educativos sobre a história do café, cacau e chocolate no Vale Central complementam a experiência.

O segmento sênior encontra opções de bem?estar, como as águas termais naturais aquecidas pelo vulcão Arenal, além de visitas a museus de San José, como o Museu do Ouro e o Museu de Jade, e experiências gastronômicas que valorizam a culinária local.

Mulheres que viajam sozinhas contam com um ambiente reconhecido como um dos destinos mais seguros das Américas. A ausência de exército desde 1948, índices de segurança elevados e a hospitalidade dos “Ticos” contribuem para a sensação de segurança. O país oferece desde ecolodges sustentáveis até hotéis boutique, além de aulas de surf para iniciantes em praias como Tamarindo e Nosara e retiros de ioga em florestas tropicais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para pessoas com deficiência, a Costa Rica é considerada um dos países mais avançados da América Latina em acessibilidade turística. Parques nacionais como Vulcão Poás e trechos de Manuel Antonio contam com passarelas elevadas e adaptadas, enquanto praias apresentam rampas e cadeiras de rodas anfíbias. Guias capacitados, transporte adaptado e hotéis preparados garantem a mobilidade e o conforto de visitantes com mobilidade reduzida.