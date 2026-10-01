Isabelle Drummond volta a viver Emília na TV; veja quem já interpretou o papel

Emília passou a fazer parte da série de livros infantis conhecida como "Sítio do Picapau Amarelo", nome que faz referência à fazenda de Dona Benta, onde se passam as histórias. A obra deu origem a diferentes adaptações para o cinema e para a televisão ao longo das décadas, e a primeira aparição da personagem nas telas aconteceu no filme "O Saci", interpretada pela menina Olga Maria. Foto: Divulgação