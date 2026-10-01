Celebridades e TV
Isabelle Drummond volta a viver Emília na TV; veja quem já interpretou o papel
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O programa reunirá música e literatura em uma narrativa inspirada no universo das fábulas, no qual Lázaro Ramos interpretará o Guardião das Histórias, que passeará por uma biblioteca mágica e encontrará personagens do imaginário infantil, entre eles Emília. No especial, a boneca ajudará a desmascarar uma vilã que ronda o local, e Isabelle definiu o retorno ao papel como algo "divertido e muito especial e simbólico". Foto: Reprodução / Instagram
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Emília foi criada pelo escritor Monteiro Lobato em 1920, com a publicação do livro "A Menina do Narizinho Arrebitado". Nas histórias, a personagem ganha o dom da fala após tomar a pílula do Doutor Caramujo e passa a ser conhecida como "boneca gente", além de receber o título de Marquesa de Rabicó. Foto: Domínio Público
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Lobato chegou a afirmar que Emília se tornou, em alguns momentos, independente demais para ser controlada por ele, enquanto estudiosos de sua obra apontam a personagem como uma representação da voz e das ideias do próprio escritor. Foto: Divulgação
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Emília passou a fazer parte da série de livros infantis conhecida como "Sítio do Picapau Amarelo", nome que faz referência à fazenda de Dona Benta, onde se passam as histórias. A obra deu origem a diferentes adaptações para o cinema e para a televisão ao longo das décadas, e a primeira aparição da personagem nas telas aconteceu no filme "O Saci", interpretada pela menina Olga Maria. Foto: Divulgação
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Na televisão, a primeira versão de "Sítio do Picapau Amarelo" foi exibida pela TV Tupi em 1952, com Lúcia Lambertini no papel de Emília, considerada a primeira atriz a interpretar a boneca na televisão. Na década de 1960, a TV Bandeirantes produziu uma nova versão da história, com Zodja Pereira como Emília, enquanto Leda Zepellin (foto) assumiu a personagem no filme "O Picapau Amarelo", lançado em 1973. Foto: Divulgação
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A adaptação produzida pela TV Globo estreou em março de 1977 com exibição até 1986. Dirce Migliaccio interpretou Emília em 1977, Reny de Oliveira assumiu o papel entre 1978 e 1982, e Suzana Abranches viveu a personagem de 1983 a 1986, período no qual a música de abertura composta por Gilberto Gil marcou a série. Foto: Divulgação
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A nova versão produzida pela TV Globo estreou em 2001 e teve Isabelle Drummond como Emília, ao lado de Caroline Molinari, que interpretou Narizinho, e João Vitor Silva, que viveu Pedrinho. A produção permaneceu no ar até 2007 e apresentou a personagem a uma nova geração de espectadores. Foto: Divulgação
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