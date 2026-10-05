Mulher descobre pedido de casamento escondido em palavras cruzadas do New York Times

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

As palavras cruzadas do jornal The New York Times fazem parte da história de Amanda Hill e Laine Hirn. Após cinco anos de relacionamento, Laine preparou uma versão personalizada do passatempo para pedir Amanda em casamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Amanda, de 25 anos, é doutoranda de medicina e sempre foi fã de palavras cruzadas. Seu pai costumava fotocopiar as páginas de passatempos dos jornais para ela e seus irmãos. Laine, também com 25 anos, é professora de física e se juntou ao hábito da namorada.

Leia Mais

O casal se conheceu na Universidade de Chicago. Quando começaram a namorar, resolver os desafios do jornal virou uma atividade conjunta. Páginas preenchidas se espalharam pela casa, o que inspirou Laine a planejar o pedido de casamento.

O pedido surpresa

Amanda esperava que o pedido acontecesse durante uma viagem que fariam juntas, mas Laine tinha outros planos. Ela entregou as palavras cruzadas personalizadas à namorada, que não desconfiou de início.

Ao notar detalhes nas fontes do jogo, Amanda começou a suspeitar. A certeza veio ao encontrar referências aos dois gatos do casal, T-rex e Roomba. Conforme avançava nas respostas, ela percebeu uma mensagem escondida no passatempo.

As palavras formavam a frase “Will you” (“Você vai”), seguida por “marry” (“casar”). Antes de terminar o desafio, Amanda entendeu o que viria a seguir. Laine então fez a pergunta pessoalmente e a resposta foi sim.

A criação do jogo

Para preparar a surpresa, Laine aprendeu a criar palavras cruzadas na plataforma CrossHare. Ela incorporou referências pessoais e tentou reproduzir o visual do calendário do New York Times. O pedido aconteceu em um momento reservado durante uma viagem a Whistler, no Canadá.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O casal planeja o casamento para o verão de 2028 e mantém a palavra cruzada do pedido emoldurada em casa. O New York Times também presenteou as duas com itens de sua coleção Games Wedding Edit, criada a partir de histórias de casais que se conectaram por meio dos jogos do jornal.