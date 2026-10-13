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FATURAMENTO

Teto do MEI pode subir de R$ 81 mil para R$ 140 mil até 2028; veja a proposta

Governo propõe elevar limite anual de faturamento do MEI e autorizar contratação de segundo funcionário; entenda o calendário e as novas regras

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
13/10/2026 15:02

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Teto do MEI pode subir de R$ 81 mil para R$ 140 mil até 2028; veja a proposta
Entenda proposta de elevação do teto de faturamento dos MEIs crédito: Divulgação / Agência Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13/10) um pacote composto por cinco medidas direcionadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Dentre as propostas apresentadas, está a ampliação do teto de faturamento anual da categoria, índice que permanece sem reajuste há oito anos.

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A proposta enviada ao Congresso prevê uma elevação para R$ 110 mil no próximo ano e R$ 140 mil em 2028.

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Atualmente, o teto de faturamento do MEI é fixado em R$ 81 mil por ano, montante que estabelece cerca de R$ 6.750 de limite mensal. O governo argumenta que a atualização permitirá a expansão dos negócios sem que empreendedores precisem limitar atividades para permanecer enquadrados na categoria.

Durante o anúncio oficial das medidas, o governo também mencionou a possibilidade de autorizar uma segunda contratação por parte dos microempreendedores.

Como o governo identifica o faturamento do MEI

O governo identifica o faturamento do MEI por meio de uma rede de monitoramento digital. Essa estrutura tecnológica interliga bancos, administradoras de cartão, plataformas digitais, informações de pagamentos e até o Imposto de Renda.

O principal documento pelo qual o governo verifica o faturamento é a Declaração Anual Simplificada do MEI (DASN-SIMEI). Nesse relatório, o microempreendedor informa sua receita bruta total de vendas e serviços referentes ao ano-calendário anterior.

Essa declaração é obrigatória para todos os MEIs e deve ser entregue no Portal do Empreendedor até o dia 31 de maio do ano seguinte ao ano-calendário declarado.

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O cruzamento dessas informações com outros dados fiscais permite que a Receita Federal identifique inconsistências e confirme o estouro do limite.


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