Frigoríficos têm papel estratégico na segurança alimentar

Os estabelecimentos frigoríficos são responsáveis pela etapa da cadeia produtiva que transforma a produção animal em alimentos destinados ao consumo. A atividade compreende o abate, o processamento, o armazenamento e a expedição de carnes e derivados para o mercado interno e para a exportação. O setor se relaciona com outros elos da cadeia, como pecuaristas, transportadores, fornecedores de insumos, distribuidores e comerciantes, que atuam antes e depois da etapa industrial.

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Nos frigoríficos, os procedimentos de controle incluem a avaliação sanitária dos animais, a inspeção antes e depois do abate, a higienização de instalações e equipamentos, o controle de temperatura e a prevenção de contaminações durante o processamento, o armazenamento e o transporte. O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) descreve a inspeção ante e pós-morte dos animais e a verificação das condições sanitárias como partes desse controle.

De acordo com o ministério, a inspeção sanitária permite identificar alterações e condições que possam comprometer a segurança dos produtos e determinar sua destinação conforme a legislação vigente. O objetivo é reduzir o risco de doenças transmitidas por alimentos e de zoonoses, enfermidades que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos.

O controle sanitário não se restringe à etapa industrial. A sanidade dos rebanhos nas propriedades rurais, as boas práticas de fabricação, a rastreabilidade e a conservação dos alimentos ao longo da distribuição também fazem parte do processo.

No Brasil, os produtos de origem animal estão sujeitos à fiscalização de serviços oficiais de inspeção, organizados conforme a abrangência territorial e as competências legais. O MAPA diferencia os serviços municipal (SIM), estadual (SIE) e federal (SIF), além do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA).

O selo de inspeção oficial indica que o produto está submetido ao controle sanitário do serviço competente. Segundo o MAPA, a abrangência de comercialização varia conforme o serviço e o sistema de inspeção ao qual o estabelecimento está vinculado. Produtos sem selo de inspeção são provenientes de estabelecimentos que não estão registrados nos serviços oficiais.

O acesso a mercados externos depende do cumprimento de requisitos sanitários estabelecidos pelos países importadores. Segundo o MAPA, as exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 169,2 bilhões em 2025, o equivalente a 48,5% do valor total exportado pelo país naquele ano.

Em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Distrito Federal, parte dos estabelecimentos do setor está reunida na AFRIG - Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. De acordo com a página institucional da entidade, a associação conta com quase 100 associados proprietários de frigoríficos. Segundo o diretor-executivo da AFRIG, Marcílio de Sousa Magalhães, os associados incluem frigoríficos de abate e indústrias de processamento de carne. Ele também afirma que a entidade acompanha junto aos órgãos de inspeção as exigências sanitárias aplicáveis aos estabelecimentos associados.

A associação também mantém um programa de fornecedores parceiros. Segundo a página da associação, empresas fornecedoras podem aderir ao programa para oferecer condições comerciais exclusivas, como descontos, aos estabelecimentos associados. A adesão ocorre em três modalidades, denominadas Padrão, Essencial e Premium.

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Entidades de classe como a AFRIG atuam na representação institucional das empresas associadas e na interlocução com órgãos públicos, incluindo temas relacionados às exigências sanitárias e legais aplicáveis à atividade. A fiscalização dos produtos de origem animal permanece sob responsabilidade dos serviços oficiais de inspeção sanitária, cuja atuação define as condições de produção e os mercados em que cada estabelecimento pode comercializar seus produtos.