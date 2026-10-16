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‘O Enredo do Meu Samba’: Jorge Aragão será tema de musical biográfico
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O espetáculo reunirá 30 canções do sambista, incluindo sucessos como “Vou Festejar” e “Coisa de Pele”, e percorrerá diferentes momentos da história de Jorge Aragão, desde suas origens no subúrbio do Rio de Janeiro até o reconhecimento nacional. A estreia está prevista para 2027, na capital fluminense, mas ainda não há data definida para as apresentações. Depois da temporada carioca, a montagem deverá seguir para São Paulo, Brasília, Salvador e outras capitais brasileiras. Foto: Divulgação/Riotur
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Nascido em 1º de março de 1949, no Rio de Janeiro, Jorge Aragão da Cruz construiu uma carreira marcada pela composição e pela interpretação de sambas que atravessaram gerações. Antes de conquistar projeção nacional, o artista passou por conjuntos de baile e teve contato com diferentes estilos musicais. Sua aproximação com o samba ganhou força nas rodas frequentadas por compositores e músicos ligados ao carnaval carioca, ambiente decisivo para a formação de sua identidade artística. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
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No final da década de 1970, Aragão passou a frequentar a quadra do bloco Cacique de Ramos, na zona norte do Rio, onde se reunia um grupo de sambistas interessados em novas possibilidades para o gênero. O local se tornou um importante espaço de criação e intercâmbio musical. Foi nesse ambiente que o compositor se aproximou de nomes como Almir Guineto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Ubirany, Bira Presidente e outros artistas que ajudariam a renovar o samba e a consolidar o pagode como expressão pop Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
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O reconhecimento de suas composições também veio por meio de intérpretes consagrados. Beth Carvalho teve papel importante na divulgação de suas músicas, gravando obras como “Vou Festejar” e “Coisinha do Pai”, esta última composta em parceria com Almir Guineto e Luiz Carlos da Vila. Elza Soares também contribuiu para a projeção inicial do compositor ao interpretar “Malandro”. Essas gravações ampliaram o alcance de suas criações e estabeleceram seu nome entre os autores relevantes do samba brasile Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
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Jorge Aragão integrou a formação inicial do Fundo de Quintal, grupo fundamental para a consolidação de uma nova sonoridade no samba. A combinação de instrumentos tradicionais com recursos como o tantã, o repique de mão e o banjo adaptado ao cavaquinho ajudou a caracterizar essa transformação musical. Após participar do primeiro álbum do conjunto, lançado em 1980, o artista seguiu carreira solo, decisão que lhe permitiu desenvolver uma identidade própria como cantor, instrumentista e compositor. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
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Em sua discografia individual, o sambista reuniu trabalhos que fortaleceram sua presença no cenário nacional. O álbum “Coisa de Pele”, lançado em 1986, tornou-se um marco de sua trajetória, assim como “Raiz e Flor”, de 1988, e “A Seu Favor”, de 1990. Seu repertório inclui ainda canções como “Malandro”, “Eu e Você Sempre”, “Do Fundo do Nosso Quintal” e “Enredo do Meu Samba”. As letras, frequentemente associadas a temas como amor, amizade, cotidiano e relações humanas, ajudaram a ampliar o alcance Foto: Divulgação
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Ao longo das décadas, Aragão consolidou-se como um dos compositores de referência do samba e do pagode, com músicas gravadas por artistas de diferentes gerações e estilos. Sua contribuição ultrapassou os discos e os palcos: ele também participou de transmissões televisivas dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, aproximando o público dos aspectos culturais do carnaval. Com uma obra que combina elaboração poética, melodias marcantes e ligação com a tradição das rodas de samba, o arti Foto: Felipe Giubilei/Flickr
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