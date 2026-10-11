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Batata frita: conheça as teorias sobre sua origem e as curiosidades desse sucesso mundial
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Embora seja popular em todo o mundo, a origem da batata frita ainda é motivo de controvérsia. Bélgica e França disputam a criação da versão tradicional, cortada em palitos, enquanto outras histórias estão relacionadas ao surgimento das batatas chips, em fatias finas e crocantes. Foto: Pixabay/ MariaGutebring
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Uma das teorias aponta que a batata frita surgiu na França, onde já existiam receitas de batatas preparadas em gordura quente no século XVIII. A obra culinária francesa “Les Soupers de la Cour”, publicada originalmente em 1755, é citada entre os registros históricos dessas preparações. Foto: Pixabay/Cairomoon
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Na Bélgica, as batatas fritas são tradicionalmente servidas em cones de papel. Segundo uma lenda local, no século XVII, um inverno rigoroso teria congelado o rio Mosa, na região de Namur, impedindo a pesca. Sem acesso aos peixes, os moradores teriam passado a cortar batatas em formatos semelhantes e fritá-las em gordura quente. A história, porém, não tem comprovação histórica. Foto: Pixabay/planet_fox
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Outra teoria sobre a origem da batata frita aponta para o Chile. Um relato de 29 de novembro de 1629, registrado pelo soldado espanhol Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, menciona batatas fritas servidas por indígenas durante uma refeição no Forte de Nacimiento. O episódio é considerado uma possível evidência histórica, mas não comprova que o preparo fosse igual ao atual. Foto: Pixabay/Pexels
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Nos Estados Unidos, a batata está entre os vegetais mais consumidos, especialmente nas versões frita, chips e em produtos congelados ou processados. As batatas fritas também são um dos acompanhamentos mais populares nas redes de fast-food, geralmente servidas com hambúrgueres e outros lanches. Foto: Wikimedia Commons/Dinkun Chen
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Originária da América do Sul, a batata foi levada pelos espanhóis à Europa no século XVI e, posteriormente, difundiu-se pelo Brasil. Embora existam relatos de preparações fritas desde séculos anteriores, foi no século XIX que a batata frita ganhou maior popularidade na Europa, consolidando-se como uma especialidade gastronômica. Foto: reprodução br.pinterest.com
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A batata é fonte de carboidratos, vitaminas, minerais e fibras, além de conter compostos antioxidantes. No entanto, quando preparada por fritura, absorve gordura e se torna mais calórica, especialmente se consumida com excesso de sal. Por isso, apesar do sabor e da popularidade entre adultos e crianças, a versão frita deve ser consumida com moderação. Foto: Pixabay/half_rain
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O consumo frequente e excessivo de batatas fritas pode contribuir para o ganho de peso e estar associado a um maior risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Alguns estudos também identificaram uma associação entre o consumo frequente de frituras e sintomas de ansiedade e depressão, mas não comprovaram uma relação de causa e efeito. O tipo de óleo, sua reutilização e a quantidade de sal também influenciam os riscos à saúde. Foto: Pixabay/GuillermoVuljevas
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Quando o óleo é aquecido excessivamente ou reutilizado várias vezes, sofre alterações químicas que podem favorecer a formação de substâncias prejudiciais à saúde, como a acroleína, um composto tóxico e irritante. Por isso, controlar a temperatura da fritura e evitar o uso repetido do óleo são cuidados importantes para reduzir os riscos. Foto: Divulgação / Heinz
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Para quem busca opções mais saudáveis, a batata pode ser preparada na air fryer, no forno ou até no micro-ondas. Esses métodos permitem reduzir ou dispensar o uso de óleo, diminuindo a quantidade de gordura e calorias em comparação com a fritura tradicional. Com os temperos certos, é possível manter o sabor e aproveitar melhor os benefícios do alimento. Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
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