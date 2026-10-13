MT-130 opera pedágio eletrônico free flow

Em 10 de outubro, a concessionária Rota dos Grãos iniciou a cobrança eletrônica free flow na rodovia MT?130, que liga Primavera do Leste a Paranatinga, substituindo duas praças de pedágio por seis pórticos equipados com câmeras e antenas capazes de identificar veículos em movimento.

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A tarifa passa a ser cobrada apenas pelos trechos efetivamente percorridos, em conformidade com a Lei federal 14.157/2021 e com a aprovação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra?MT). Motoristas que possuem tag ativa têm a cobrança efetuada automaticamente na fatura da operadora; quem não dispõe de tag tem até 30 dias para quitar a passagem pelo site https://rotadosgraos130.com.br/tarifas/, pelo aplicativo da concessionária (Android e iOS) ou nos totens de autoatendimento instalados na sede da concessionária, em Primavera do Leste, e na Base de Serviços ao Usuário, no km?195 da rodovia.

Os pagamentos podem ser realizados via Pix, cartão de crédito ou débito, permitindo a regularização da cobrança sem necessidade de paradas nas praças. A ausência de interrupções beneficia especialmente o intenso tráfego de caminhões que circula na MT?130, uma das rotas mais produtivas do agronegócio mato?grossense, reduzindo tempo de viagem, consumo de combustível e emissões de poluentes.

“Ser a primeira de Mato Grosso sem cancela é motivo de orgulho. Quem vive e produz na MT?130 merece segurança, agilidade e tecnologia de uma rodovia inteligente”, afirma Fernando Evanyr, diretor de concessões do Grupo Terracom e presidente do conselho da Rota dos Grãos.

O pedágio eletrônico integra um ciclo de investimentos iniciado em 2021, que inclui obras de recuperação de pavimento, sinalização, drenagem, serviços pré?hospitalares, socorro mecânico, guincho e inspeção de tráfego 24?h, coordenados por um Centro de Controle Operacional. A Rota dos Grãos S.A. administra os 140,6?km da MT?130 sob contrato de 30?anos firmado em 2021 com o Governo de Mato Grosso; seus acionistas são Terracom Concessões e Participações (Grupo Terracom) e Construtora Kamilos.

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