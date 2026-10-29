DEWA assina três acordos com parceiros globais durante a WETEX 2026

A Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) assinou três acordos com importantes entidades globais durante a 28ª Feira de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX 2026).

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DEWA signs three agreements with global partners during WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

Na presença da S. Ex.ª Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-gerente e CEO da DEWA, os acordos foram assinados por Hussain Lootah, vice-presidente executivo de capacidade de transmissão da DEWA, e concluídos por meio da Moro Hub, subsidiária da Digital DEWA, o braço digital da DEWA.

Al Tayer afirmou: "Estamos comprometidos com fortalecer nossas parcerias estratégicas com as principais organizações globais e alavancar as mais recentes tecnologias, soluções e melhores práticas. Isso nos permite aprimorar a eficiência, a resiliência e a prontidão para o futuro da nossa infraestrutura crítica, enquanto acompanhamos os avanços em segurança cibernética, transformação digital, automação, inteligência artificial e gestão de ativos e dados. Os acordos assinados pela DEWA ajudarão a avançar com os nossos recursos na gestão proativa de ativos e riscos, promover a troca de conhecimento e construir expertise técnica. Isso, por sua vez, apoia a segurança, a confiabilidade e a continuidade das nossas operações, enquanto garante que a DEWA permaneça bem preparada para atender às demandas de crescimento rápido e aos requisitos futuros de Dubai".

O acordo com a Huawei abrange a provisão de hardware, soluções de software, suporte e serviços de valor agregado para atender às necessidades da DEWA quanto a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, redes, data centers, subestações digitais e segurança cibernética. Também abrange suporte aos ativos tecnológicos existentes, incluindo roteadores, equipamentos de comunicação, servidores, interruptores e softwares associados, bem como suporte técnico e manutenção, treinamento, oficinas, transferência de conhecimento e colaboração relacionadas a tecnologias e soluções emergentes de testes.

O acordo com a Nozomi Networks aprimora a colaboração em termos de tecnologia e soluções digitais sustentáveis. Fornece uma estrutura unificada para o gerenciamento de licenças de solução de segurança cibernética por meio da plataforma Nozomi Vantage, permitindo gestão centralizada de licenças e renovações otimizadas. A plataforma também fornece visibilidade centralizada aos ativos e riscos, sustentada por análise impulsionada por IA.

O acordo com a Syskey Softlabs abrange soluções especializadas para gestão de logs de sistemas OT, monitoramento do desempenho dos ativos, monitoramento de rede e gestão de riscos, junto com uma plataforma unificada para gestão e monitoramento de aplicativos OT e ativos. Também inclui suporte e manutenção, atualizações de segurança, treinamento, oficinas, transferência de conhecimento de consultoria técnica, acesso antecipado a novos recursos e atualizações e testes de comprovação de valor.

A WETEX 2026 coincidiu com a 12a Cúpula Mundial da Economia Verde, organizada pelo Conselho Supremo de Energia de Dubai, pela DEWA e pela Organização Mundial da Economia Verde.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mosaad Abdelrahman

media@dewa.gov.ae

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