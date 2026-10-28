Megaoperação prende 7 e apreende 14 veículos, armas e mais de R$ 100 mil

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma operação das polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) prendeu sete pessoas e apreendeu armas, munições, drogas, 14 veículos e mais de R$ 100 mil em dinheiro nesta quarta-feira (28/10), em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. Batizada de Manto de Ação, a ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

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De acordo com a Polícia Civil, a operação teve como alvo uma organização criminosa com atuação predominante no distrito de Vila Nova e ramificações em localidades próximas.

As investigações apontam que o grupo estaria envolvido na comercialização de entorpecentes e na ocultação de dinheiro proveniente do tráfico em benefício de uma facção criminosa de abrangência nacional que atua em Manhuaçu e região.

A ação buscou atingir a estrutura financeira e operacional do grupo investigado. O suspeito apontado pela polícia como líder local da organização foi preso preventivamente.

Além dele, outras seis pessoas foram presas em flagrante durante o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão nos distritos de Vila Nova, Realeza e Santo Amaro.

Armas, drogas e dinheiro apreendidos

No balanço da operação, os policiais recolheram uma pistola calibre .380, dois revólveres calibre .38, três carregadores de pistola e 169 munições. Também foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de duas balanças de precisão.

Entre os materiais arrecadados estão mais de R$ 100 mil em dinheiro, uma cédula de cinco dólares, um cartão bancário, um talão com seis folhas de cheque, duas máquinas de cartão, uma câmera de monitoramento e 12 celulares.

Carros e motocicletas

A operação também resultou na apreensão de 14 veículos: dez carros e quatro motocicletas. Segundo a Polícia Civil, os veículos estariam relacionados ao uso pelo grupo criminoso ou à origem ilícita dos recursos utilizados na compra.

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A investigação busca combater não apenas a comercialização de drogas, mas também os mecanismos de movimentação e ocultação de recursos atribuídos à organização criminosa.