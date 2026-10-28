Crianças sumidas após subir em caminhão são encontradas a 300 km de casa

Dois meninos, de 11 e 12 anos, que ficaram dois dias desaparecidos, foram encontrados salvos nessa terça-feira (27/10). As crianças, que haviam sumido na cidade de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, depois de subirem na traseira de um caminhão, foram localizadas a mais de 300 quilômetros de distância, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

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O reencontro

De acordo com o registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o aparecimento dos garotos foi constatado por uma família que retornava de um supermercado, quando avistou os dois menores nas proximidades da Rua Ângico, no Bairro Turmalina, em Governador Valadares.

As testemunhas lembraram das características físicas dos garotos que estampavam reportagens e postagens sobre o desaparecimento. Ao se aproximarem, questionaram os nomes dos meninos e perceberam que as informações batiam com as informações divulgadas.

Imediatamente, a família acionou a Polícia Militar e deu abrigo aos menores enquanto aguardava a chegada das autoridades. Cansados e sujos, após mais de 48 horas fora de casa, os meninos receberam banho, alimentação e roupas limpas.

Alívio e apoio aos menores

Com a confirmação, as autoridades entraram em contato com os familiares das crianças por meio de videochamadas. Emocionadas, as mães puderam conversar diretamente com os filhos e constatar que eles estavam bem, colocando fim a dois dias de desespero.

O Conselho Tutelar também foi acionado para prestar o suporte necessário aos menores. Os conselheiros assumiram a responsabilidade de acompanhar os garotos de volta às suas famílias em Jequitinhonha.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro