Julia Stiles homenageia Heath Ledger em apresentação emocionante no “Dancing with the Stars”

Em entrevista ao programa “Extra” após a homenagem, Stiles contou que pediu autorização a Michelle Williams, ex-companheira de Ledger e mãe da filha do ator, Matilda, antes de dedicar a coreografia a ele. Segundo a artista, Williams concordou com a iniciativa, mas ela ressaltou que não poderia falar sobre a reação dos familiares do astro à apresentação. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore