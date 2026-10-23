Celebridades e TV
Julia Stiles homenageia Heath Ledger em apresentação emocionante no “Dancing with the Stars”
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Ao fim da performance, Ezra Sosa, parceiro de dança da atriz na competição, entregou-lhe uma rosa vermelha, enquanto o poema recitado por Kat no longa era reproduzido sobre imagens dos dois protagonistas. Em seguida, cinco integrantes do elenco original, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Andrew Keegan, Susan May Pratt e Gabrielle Union, subiram ao palco e posaram abraçados diante de uma imagem de Ledger. Foto: Reprodução Youtube
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Lançada em 31 de março de 1999, “10 Coisas que Eu Odeio em Você” é uma comédia romântica dirigida por Gil Junger e inspirada na peça “A Megera Domada”, de William Shakespeare. Na trama, Stiles interpreta Kat Stratford, enquanto Ledger vive Patrick Verona, o par romântico da protagonista. Foto: Divulgação
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Em entrevista ao programa “Extra” após a homenagem, Stiles contou que pediu autorização a Michelle Williams, ex-companheira de Ledger e mãe da filha do ator, Matilda, antes de dedicar a coreografia a ele. Segundo a artista, Williams concordou com a iniciativa, mas ela ressaltou que não poderia falar sobre a reação dos familiares do astro à apresentação. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Em conversa com a apresentadora Julianne Hough, Stiles afirmou que a coreografia a fez recordar quem era aos 17 anos e refletir sobre a pessoa que se tornou. Já à revista People, revelou que ela e Sosa sentiram a responsabilidade de prestar um tributo respeitoso, autêntico e sincero à memória do antigo colega de elenco. Foto: Reprodução / Instagram
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Ledger morreu em 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos, em seu apartamento em Nova York, por intoxicação acidental causada por medicamentos prescritos. Em fevereiro de 2009, recebeu postumamente o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua interpretação do Coringa em “Batman: O Cavaleiro das Trevas”. A família recebeu a estatueta durante a cerimônia. Foto: Divulgação
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Nascido em Perth, na Austrália, em 4 de abril de 1979, Heath Ledger iniciou a carreira na televisão australiana antes de conquistar espaço em Hollywood. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “O Patriota”, “Coração de Cavaleiro”, “A Última Ceia”, “Casanova” e “O Segredo de Brokeback Mountain”, pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Wikimedia Commons / Howie
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Julia Stiles nasceu em Nova York, em 28 de março de 1981, e começou a carreira nos palcos antes de estrear no cinema, em 1996. Ao longo dos anos, integrou o elenco de produções como “10 Coisas que Eu Odeio em Você”, “Louco por Você”, “No Balanço do Amor”, “Hamlet: Vingança e Tragédia” e a trilogia “Bourne”. Foto: Divulgação
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