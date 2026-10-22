Telégrafo, Morse e telefone do século 19: leilão reúne raridades de antigas ferrovias

Peças raras usadas nas antigas ferrovias brasileiras vão a leilão na segunda (26/10) e na terça-feira (27/10), a partir das 20h, no Leilão Andrea Diniz. Os itens pertencem a um colecionador que decidiu se desfazer de parte do acervo.

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Telégrafo e aparelho Morse

Entre os destaques está um telégrafo do tipo “Capelinha”, feito de madeira no início do século 20. O aparelho era o único meio de comunicação entre as estações e atendia cidades mais isoladas.

Também está à venda um aparelho Morse em bom estado, modelo comum nas ferrovias de Minas Gerais e São Paulo e figura frequente nos filmes de faroeste.

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Telefone de 1895

Outra atração é um telefone de mesa da marca Ericsson, de 1895. Segundo a organização do leilão, foi um dos primeiros modelos a reunir na mesma peça o bocal para falar e o fone para ouvir. O aparelho está íntegro, com a fiação original, e pode servir tanto como peça histórica quanto como objeto de decoração.

Caixa registradora de 1917

O lote inclui ainda lanternas de trem e uma caixa registradora de 1917, com acabamento em estilo Tiffany. A peça funciona, inclusive o sinal sonoro que avisava o dono do comércio sempre que o caixa era aberto para receber dinheiro.

Serviço

Leilão Andrea Diniz

Datas: 26 e 27 de outubro (segunda e terça-feira)

Horário: a partir das 20h

Site: www.andreadiniz.com.br

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