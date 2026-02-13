Rádios antigos que viraram objeto de desejo na decoração; veja modelos

Celebrado em 13 de fevereiro, o Dia Mundial do Rádio resgata a importância histórica do aparelho que conectou gerações. Hoje, além da função de sintonizar estações, os modelos antigos ganharam um novo status: o de objeto de desejo na decoração. Com design icônico e um charme nostálgico, essas peças transformam qualquer ambiente.

Os rádios antigos trazem um toque de personalidade e história para salas, escritórios e quartos. Eles se destacam em estantes, aparadores ou mesas laterais, criando um ponto focal interessante. A madeira escura e os botões analógicos de modelos clássicos contrastam de forma elegante com decorações modernas, enquanto peças coloridas dos anos 1960 e 1970 adicionam um ar retrô e divertido.

Modelos que viraram ícones

Diversos modelos se tornaram verdadeiros clássicos e são muito procurados por colecionadores e entusiastas de design. Conheça alguns que se destacam:

Rádio Capelinha: Produzido no Brasil a partir da década de 1940, seu design remete às antigas capelas, com um formato de arco no topo. Feito de baquelite ou madeira, é um dos modelos mais emblemáticos e valorizados por colecionadores.

Philco Transitone PT-25: Conhecido como "rádio do vovô", este modelo americano dos anos 1940 possui um design compacto e robusto, com um mostrador circular que chama a atenção. É uma peça que combina com diferentes estilos decorativos.

Rádios de bolso (Spica): Populares nos anos 1960, os pequenos rádios transistorizados da marca japonesa Spica marcaram a era da portabilidade. Suas cores vibrantes e design compacto os tornam ótimos para compor nichos e prateleiras.

Como integrar o rádio na decoração

Incorporar um rádio antigo ao ambiente é mais simples do que parece. Uma boa dica é combiná-lo com outros elementos vintage, como livros de capa dura, câmeras fotográficas analógicas ou discos de vinil. A peça pode funcionar como o item central de uma composição ou complementar um espaço já existente.

Essas relíquias podem ser encontradas em antiquários, feiras de antiguidades e mercados online, com valores que variam conforme o estado de conservação e a raridade do modelo.

Muitos desses aparelhos podem ser restaurados para voltar a funcionar, unindo o apelo visual à funcionalidade. Seja como peça decorativa ou como um aparelho funcional para ouvir música, o rádio antigo prova que um bom design resiste ao tempo, conectando passado e presente de uma forma única dentro de casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.