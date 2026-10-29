Murata lança os menores conectores coaxiais de RF/micro-ondas do mundo com chave, reduzindo em aproximadamente 40% a área de montagem na placa de circuito impresso (PCB)

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) iniciou a produção em massa dos modelos MM8330-2600RJ5 e MM8330-2600RK20, da série SWL, os menores conectores coaxiais de RF/micro-ondas do mundo com chave*. Com dimensões de apenas 1,0 mm × 1,0 mm × 0,55 mm, os novos conectores reduzem em aproximadamente 40% a área de montagem na PCB em comparação com a série SWJ anterior da Murata. Quando utilizados com sondas específicas, os conectores da série SWL reduzem em aproximadamente 60% a área total ocupada na PCB, incluindo a área de exclusão, em comparação com a série SWJ anterior da Murata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028740298/pt/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] RF / microwave coaxial connectors with a switch

À medida que os dispositivos sem fio incorporam mais funcionalidades, o aumento do número de componentes exerce uma pressão cada vez maior sobre o espaço limitado das placas de circuito impresso (PCBs). Os conectores de teste de RF exigem não apenas espaço para a montagem do próprio conector, mas também uma folga suficiente ao redor do componente para permitir o acesso da sonda durante as medições do circuito.





Redução do espaço necessário para medições de RF

A Murata enfrenta essas limitações com uma estrutura proprietária que combina suas tecnologias de projeto de RF e engenharia mecânica. O projeto permite a miniaturização, mantendo baixas perdas de transmissão de RF e robustez mecânica. Com dimensões de 1,0 mm × 1,0 mm × 0,55 mm, a série SWL é menor que a série SWJ anterior da Murata, que mede 1,4 mm × 1,2 mm × 0,65 mm, proporcionando maior flexibilidade no posicionamento dos componentes na PCB.

Quando utilizado com a sonda automática ou manual específica, o conector exige menos espaço livre ao redor do ponto de teste, reduzindo a área total da placa necessária para medições de RF. A produção em massa das sondas específicas está prevista para começar em dezembro de 2026.





Suporta a frequências de até 15 GHz

A série SWL suporta uma faixa de frequência de corrente contínua (DC) a 15 GHz, com impedância nominal de 50 Ω. O modelo MM8330-2600RJ5 é fornecido em bobinas com 5.000 unidades, enquanto o modelo MM8330-2600RK20 é fornecido em bobinas com 20.000 unidades.

A Murata continuará desenvolvendo componentes eletrônicos menores e soluções que permitam um uso mais eficiente do espaço limitado nas PCBs, contribuindo para o desenvolvimento de smartphones e dispositivos vestíveis (wearables) mais compactos e com maior desempenho.

Para mais informação, acesse a página do produto. Para consultas sobre os produtos entre em contato com a Murata.

Este vídeo explica melhor a função dos conectores coaxiais de RF/micro-ondas com chave e sua utilização na medição de circuitos.

Nota: * Com base em pesquisas realizadas pela Murata até 28 de outubro de 2026.



Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial no projeto, fabricação e comercialização de componentes eletrônicos passivos à base de cerâmica, soluções eletrônicas, módulos de comunicação e módulos de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e tecnologia de ponta. A empresa conta com funcionários e instalações de fabricação em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028740298/pt/

Para mais informação, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Tatsuki Ichioka, prsec_mmc@murata.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Departamento de Comunicação Corporativa