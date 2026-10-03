Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo e ‘alimenta’ crise em Portugal (Cristiano Ronaldo em ação por Portugal)

Cristiano Ronaldo voltou a alimentar a crise envolvendo a seleção portuguesa. Neste sábado (3/10), o atacante curtiu uma publicação no Instagram com críticas de Felipe Melo aos jogadores de Portugal pela forma como o camisa 7 deixou a concentração. A interação ganhou repercussão justamente enquanto o futuro do astro na equipe nacional permanece em discussão.

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Felipe Melo defendeu CR7 durante participação no canal em programa do sportv e comparou o tratamento recebido pelo português com o de Lionel Messi na seleção argentina. Segundo o ex-volante, existe uma diferença significativa na maneira como os dois craques são tratados por seus companheiros.

“Eu vejo uma diferença grotesca no trato dos atletas com o Cristiano Ronaldo em relação aos atletas argentinos com o Messi”, disse o ex-jogador.

Na sequência, Felipe Melo também questionou a forma como Cristiano Ronaldo deixou a seleção. “Ninguém ali chega ao tornozelo do Cristiano Ronaldo. Não dá. Não dá para deixar o maior da história sair do nada”, afirmou.

A saída do atacante aconteceu depois do embate entre o craque português e Jorge Jesus, técnico de Portugal, na partida contra a Noruega. O português ficou no banco durante a vitória por 2 a 1, apesar de ter aquecido durante a partida. Depois da coletiva do treinador, CR7 deixou a concentração após conversar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

Além disso, o jogador afirmou que pretende revelar posteriormente os motivos que levaram à saída. Enquanto isso, a federação portuguesa tenta promover uma reconciliação entre o jogador e Jorge Jesus para evitar um rompimento definitivo.

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