Livro dos Recordes: talentos excêntricos que renderam marcas surpreendentes em 2025

Nos Emirados Árabes Unidos, Ammar Ahmed Alkhudhiri deu 23 toques em uma bola com a sola do pé em 30 segundos, sobre um quadriciclo em movimento. O desafio foi realizado em parceria com Abdulla Saeed Alhattawi. A dupla conquistou o recorde da modalidade durante as celebrações de 2025. Foto: Divulgação Guinness Book