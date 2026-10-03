Estilo de Vida
Livro dos Recordes: talentos excêntricos que renderam marcas surpreendentes em 2025
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No Japão, Shunichi Kanno fixou 25 latinhas no corpo apenas por sucção de ar. O feito foi registrado em Tóquio, em novembro de 2025. Com a marca, ele superou seu próprio recorde anterior em cinco latas. Foto: Reprodução Record News
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Nos Estados Unidos, Jessica Martinez conquistou o recorde de maior cabelo afro feminino em outubro de 2025. Na medição oficial, seu cabelo apresentou 29 centímetros de altura, 31 centímetros de largura e 1,90 metro de circunferência. Foto: Reprodução Record News
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No Reino Unido, Josh Patterson estabeleceu o recorde de subida e descida do The O2, complexo de entretenimento em Londres. Ele subiu por um lado, atravessou a cobertura e desceu pelo outro em 4 minutos e 40,79 segundos. Foto: Reprodução Record News
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Ainda no Reino Unido, Jodie Ounsley transportou sacos de areia que somaram 360 quilos em apenas um minuto. O desafio aconteceu na cobertura do The O2, em Londres, em novembro de 2025. A marca garantiu o recorde feminino de maior peso transportado nessa modalidade. Foto: Reprodução Record News
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A ex-ginasta britânica Lucie Colebeck realizou 17 saltos mortais para trás, partindo da posição parada, em apenas 30 segundos. O feito aconteceu na cobertura do The O2, em Londres, em novembro de 2025. A marca garantiu o recorde feminino da modalidade. Foto: Reprodução Record News
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Na China, Liu Haoran, de 13 anos, realizou um salto mortal para trás com uma bicicleta BMX que atingiu 2,9 metros de altura. O feito superou a marca de 2,8 metros mantida pelo britânico Ben Wallace desde 2010. O jovem conquistou o recorde de maior altura nessa modalidade. Foto: Divulgação Guinness Book
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Nos Emirados Árabes Unidos, Ammar Ahmed Alkhudhiri deu 23 toques em uma bola com a sola do pé em 30 segundos, sobre um quadriciclo em movimento. O desafio foi realizado em parceria com Abdulla Saeed Alhattawi. A dupla conquistou o recorde da modalidade durante as celebrações de 2025. Foto: Divulgação Guinness Book
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Na China, Lv Ping usou uma escavadeira para empilhar cinco porcas hexagonais em 1 minuto e 26 segundos. A tarefa exigiu precisão para movimentar pequenas peças com uma máquina de grande porte. O recorde foi registrado em Fuxin, em novembro de 2025 Foto: Divulgação Guinness Book
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No Líbano, Samer Madi manteve o corpo na horizontal, com as pernas afastadas, enquanto se segurava em um helicóptero em voo. A posição, conhecida como bandeira humana, foi sustentada por 21 segundos. O feito garantiu um recorde em novembro de 2025. Foto: Reprodução de vídeo Guinness