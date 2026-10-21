99Food chega a Teresina e amplia a concorrência no delivery

A 99Food, plataforma de delivery da 99, inicia oficialmente suas operações em Teresina e na sua região metropolitana, Timon, com uma base inicial de 1,3 mil restaurantes cadastrados e mil entregadores parceiros, oferecendo uma grande variedade de comida e bebida e ampliando a concorrência no mercado local de entregas com foco em taxas de comissão acessíveis para os comerciantes e preços competitivos para os usuários.

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A expansão da 99Food ocorre em um momento em que o delivery se consolidou como uma importante ferramenta para restaurantes ampliarem o alcance de seus negócios e a plataforma conecta os usuários a diferentes tipos de estabelecimentos locais e grandes redes através do superapp da 99. A plataforma oferece taxas competitivas com as praticadas pelo mercado, permitindo que pequenos, médios e grandes restaurantes aumentem sua margem de lucro e expandam seu raio de vendas.

“Em Teresina, encontramos uma população conectada, economia dinâmica e ambiente aberto à inovação. Com a chegada da 99Food queremos abrir espaço para estabelecimentos e consumidores que atualmente não participam do mercado de delivery de comida devido aos preços e taxas altos praticados pela concorrência, e oferecer uma melhor experiência, preços justos e novas oportunidades de ganhos para quem vive e trabalha na região”, explica Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99. A empresa segue crescendo por todo o território nacional e já está presente em mais de 120 cidades, incluindo praças recentes como Belém (PA) e João Pessoa (PB), além de Pernambuco, Bahia, Ceará e Alagoas.

A proposta da 99Food é que todos os envolvidos na plataforma se beneficiem. Para os clientes, a chegada do serviço traz incentivos como cupons exclusivos de até R$99 e entregas gratuitas nos primeiros pedidos. Já os entregadores parceiros contam com um incentivo durante o período de lançamento de ganho mínimo diário de R$250 ao realizarem 20 corridas pela 99, sendo ao menos cinco destinadas a pedidos de comida. O modelo reforça a sinergia entre mobilidade urbana e delivery de alimentação em um só ambiente digital, multiplicando as oportunidades de renda para quem está nas ruas.

Com a chegada à capital piauiense, a 99 passa a oferecer aos usuários locais um ecossistema que reúne diferentes serviços no mesmo aplicativo, incluindo mobilidade, entrega de objetos, soluções financeiras por meio da 99Pay e, agora, delivery de comida.

Sobre a 99

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A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.