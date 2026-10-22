Interactive Brokers apresenta negociação autônoma

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora global automatizada, anunciou hoje o IBKR Autonomous Trading, um novo recurso que permite que clientes qualificados autorizem plataformas de IA conectadas a identificar oportunidades de negociação em mais de 75.000 ações, opções e ETFs listados em todo o mundo e enviar ordens em uma partição de IA dedicada. Os clientes podem criar e financiar sua partição de IA transferindo fundos de sua conta principal da IBKR, sem precisar abrir uma nova conta ou fazer um depósito externo.

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A IA opera com base em instruções definidas pelo cliente, sujeitas a restrições de conta e salvaguardas projetadas para ajudar a gerenciar o risco. Por meio da linguagem natural, os clientes podem acessar os amplos recursos de negociação da Interactive Brokers e definir como desejam que a IA negocie em seu nome.

“Há décadas, a Interactive Brokers utiliza a automação para oferecer aos investidores maior acesso, eficiência e controle”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “O IBKR Autonomous Trading amplia essa abordagem, permitindo que os clientes definam suas estratégias de negociação e salvaguardas, enquanto a IA conectada monitora os mercados e executa negociações dentro desses parâmetros.”

A negociação autônoma (Autonomous Trading) foi desenvolvida para investidores que buscam maior escala, velocidade e disciplina na execução de suas estratégias de negociação. Indo além da pesquisa e da geração de ideias, uma IA conectada pode monitorar a dinâmica do mercado, avaliar oportunidades com base nas diretrizes do cliente e enviar ordens sem a necessidade de aprovação individual para cada operação. Como os mercados operam em diferentes fusos horários e classes de ativos, a negociação autônoma permite que os investidores aproveitem as oportunidades assim que elas surgem.

Por exemplo, um cliente pode instruir uma IA conectada a:

Monitorar empresas e mercados com base em critérios financeiros ou de mercado predefinidos: “Às 9h45, identifique ativos cuja volatilidade implícita de 30 dias tenha variado mais de 3 pontos em relação ao fechamento do dia anterior, ordenados pela magnitude da variação.”

Avaliar movimentações de mercado com base em condições estabelecidas pelo cliente: “Se uma posição cair mais de 7% em relação à sua máxima de 20 dias, envie um resumo sobre os motivos dessa queda e os preços atuais das opções.”

Gerenciar exposições de portfólio e condições de alocação: “Todas as manhãs, reduza qualquer posição que represente mais de 10% do meu portfólio para 8%.”

Enviar ordens de ações ou opções sobre ações, desde que atendidos critérios autorizados:“Venda opções de compra cobertas (covered calls) com vencimento em 30 dias quando a volatilidade implícita de um ativo atingir o 90º percentil do período de 52 semanas.”

A integração de IA já existente na IBKR permite que os clientes gerem instruções de negociação para revisão e aprovação. O recurso de Negociação Autônoma (Autonomous Trading) da IBKR oferece aos clientes elegíveis a opção de autorizar sua IA conectada a enviar ordens, sem a necessidade de aprovação individual de cada uma pelo cliente.

Ferramentas de IA da IBKR

Integração de IA: Conecte, de forma segura, uma conta da IBKR a plataformas de IA — como ChatGPT, Claude, Grok e Perplexity — utilizando o protocolo MCP, sem a necessidade de compartilhar chaves de API ou senhas. Solicite à sua IA de preferência que analise seu portfólio e gere instruções de negociação; em seguida, revise e envie as ordens por meio da aba "Instruções de IA" (AI Instructions) — sem custos adicionais, configurações complexas ou necessidade de criar uma conta separada.

Conecte, de forma segura, uma conta da IBKR a plataformas de IA — como ChatGPT, Claude, Grok e Perplexity — utilizando o protocolo MCP, sem a necessidade de compartilhar chaves de API ou senhas. Solicite à sua IA de preferência que analise seu portfólio e gere instruções de negociação; em seguida, revise e envie as ordens por meio da aba "Instruções de IA" (AI Instructions) — sem custos adicionais, configurações complexas ou necessidade de criar uma conta separada. Filtros de IA (AI Screeners): Os usuários podem descrever o que buscam utilizando linguagem natural — por exemplo, “ações de tecnologia de pequena capitalização (small-cap) com fluxo de caixa robusto” — e obter uma lista classificada de resultados a partir de um universo de mais de 70.000 ações globais.

Os usuários podem descrever o que buscam utilizando linguagem natural — por exemplo, “ações de tecnologia de pequena capitalização (small-cap) com fluxo de caixa robusto” — e obter uma lista classificada de resultados a partir de um universo de mais de 70.000 ações globais. Temas de Investimento: Pesquise por um tema, como “energia limpa” ou “computação em nuvem”, e visualize empresas, setores e tendências relacionados.

Pesquise por um tema, como “energia limpa” ou “computação em nuvem”, e visualize empresas, setores e tendências relacionados. Conexões: Insira o nome de uma ação e descubra empresas relacionadas, ETFs setoriais, derivativos, dados temáticos e contratos de eventos — tudo em uma única visualização.

Conheça o IBKR Autonomous Trading aqui:

EUA e países atendidos pela IB LLC: Integração com IA

Reino Unido: Integração com IA

Europa: Integração com IA

Singapura: Integração com IA

Austrália: Integração com IA

O IBKR Autonomous Trading oferece aos clientes elegíveis controle sobre como a IA pode interagir com suas contas. O IBKR Autonomous Trading está sujeito a requisitos de elegibilidade relacionados à entidade, país, regulamentação e tipo de conta. No lançamento, a funcionalidade estará sujeita a limites de saldo, conta e elegibilidade, que poderão ser ajustados ao longo do tempo. A disponibilidade de produtos e funcionalidades varia de acordo com a subsidiária da Interactive Brokers e o país de residência do cliente.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é uma empresa integrante do índice S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e mercados de previsão, 24 horas por dia, em mais de 175 mercados, abrangendo diversos países e moedas — tudo por meio de uma plataforma única e integrada, disponível para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretores parceiros (introducing brokers). Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram oferecer aos nossos clientes uma plataforma excepcionalmente sofisticada para a gestão de suas carteiras de investimentos. Nosso compromisso é proporcionar aos clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação, gestão de risco e de portfólio, além de recursos de pesquisa e produtos de investimento — tudo a custos baixos ou inexistentes —, capacitando-os a alcançar retornos superiores em seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido reconhecida consistentemente como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e distinções de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com, entre outras.

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Contatos para a imprensa da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com