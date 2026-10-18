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Obsidiana Nevada: Proteção Contra Energias Negativas
A Obsidiana Nevada é um poderoso amuleto contra as vibrações do mal, promovendo cura energética. Leia mais sobre os seus efeitos poderosos.
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18/10/2026 23:29
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A Obsidiana Nevada, também conhecida como a "Pedra da Remoção", é famosa por seus poderes de limpeza profunda dos centros energéticos e das camadas da nossa aura. De origem vulcânica, essa pedra possui uma energia estável e poderosa, sendo ideal para purificar não só nossa própria energia, mas também a de outras pedras.
Obsidiana Nevada na loja WeMysticAjuda a afastar qualquer tipo de negatividade, sendo também capaz de combater as energias negativas obsessoras. Ver na Loja Online
Como utilizar a Pedra Obsidiana NevadaA Obsidiana Nevada pode ser usada no dia a dia como um escudo de proteção energética, especialmente em momentos em que você se sente alvo de inveja, mau-olhado ou vibrações negativas. Para intensificar seu poder de proteção, siga este ritual:
- Acenda um Incenso da Proteção com Aroma de Arruda para purificar o ambiente, criando um espaço de segurança e harmonia.
- Sente-se confortavelmente nesse local, com a coluna ereta, segurando a pedra em suas mãos.
- Feche os olhos e respire profundamente três vezes.
- Visualize uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo. Imagine essa luz penetrando suas células, eliminando toda a energia negativa.
- A cada inspiração, veja a luz dourada entrando em você, enquanto, na expiração, uma fumaça negra sai do seu corpo, simbolizando a remoção de energias indesejadas.
- Permaneça nesse estado meditativo por alguns minutos, respirando lenta e profundamente.
- Para finalizar, respire fundo três vezes, abra os olhos devagar e devolva sua pedra ao altar ou ao local escolhido.
Benefícios da Pedra Obsidiana NevadaA Obsidiana Nevada é uma pedra extremamente potente, capaz de afastar até as energias negativas mais pesadas, protegendo contra influências externas e trabalhos espirituais adversos. Além disso, ela promove uma cura profunda, equilibrando os chakras e ajudando a liberar traumas antigos, proporcionando uma intensa sensação de bem-estar e harmonia.
Cuidados especiais com a Obsidiana NevadaPara manter sua pedra energeticamente limpa e potencializada, siga estas dicas de cuidados:
- Realize uma limpeza energética quinzenal, passando um pano úmido na pedra e depois defumando-a com um Incenso de Purificação.
- Uma vez por mês, faça uma limpeza mais profunda com um banho de água salgada. Use água do mar ou prepare uma mistura de água filtrada com Sal de Banho de Sândalo.
- Para recarregar sua energia, deixe a pedra exposta à luz da lua cheia durante a noite. Outra opção é colocá-la em contato com uma Pedra Ametista por algumas horas após a limpeza.
- Quando não estiver usando a pedra, guarde-a em uma caixa de madeira ou em um saquinho de tecido para evitar danos e arranhões.
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