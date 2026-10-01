O que pensa Fernando Haddad sobre o Fundo Constitucional do DF

Candidato do PT ao governo de São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad criticou o que considera um valor elevado destinado ao FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal), mecanismo pelo qual a União repassa recursos ao governo brasiliense para custear a segurança pública e auxiliar nas despesas de saúde e educação. Em conversa com a coluna, o petista classificou o montante como um absurdo.

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Apesar da crítica, Haddad descartou defender o fim do FCDF. Para o petista, no entanto, é necessário reavaliar a forma como o fundo, criado em 2002 durante o governo FHC, é reajustado anualmente. Não defendo o fim do Fundo Constitucional, mas acho um total absurdo o valor desse repasse mensal do jeito que ocorre, afirmou.

Recentemente, a governadora do DF, Celina Leão (PP), acusou o governo federal de, segundo a chefe do Executivo local, ameaçar o Fundo Constitucional. As duas vezes que o nosso fundo constitucional foi ameaçado, o PT queria tirar esse fundo, eles não conseguiram porque eu entrei em cena, disse a titular do Buriti em entrevista ao Política em Minutos, parceira do PlatôBR com a LeoDias TV.

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A previsão é de que o FCDF movimente R$ 28,7 bilhões em 2026. Para 2027, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) estima um repasse entre R$ 29 bilhões e R$ 30 bilhões, embora existam disputas judiciais envolvendo os critérios de correção e os limites de crescimento do fundo.