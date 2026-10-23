Faculdade de BH fará avaliação gratuita das mamas de pets neste sábado

A prevenção do câncer de mama será o tema de duas ações do Centro Universitário Newton Paiva Wyden neste sábado (24/10). Com participação de alunos e professores dos cursos de medicina veterinária e enfermagem, a ação inclui orientações para mulheres com conscientização sobre a importância da prevenção e avaliação gratuita para gatas e cadelas.



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A iniciativa será realizada das 9h às 13h, no Espaço Social e Cultural É Tudo Nosso, localizado na região do Morro das Pedras. A programação no inclui palestra informativa dos alunos do curso de enfermagem para mulheres de todas as cidades e a avaliação preventiva dos pets.



No mesmo dia e mesmo horário, haverá uma ação simultânea para atendimento gratuito e preventivo também para gatas e cadelas na clínica-escola da Newton Paiva Wyden, no bairro Grajaú.



A ação busca ampliar o acesso à informação sobre a saúde das mulheres e dos animais, aproximando a comunidade de iniciativas de prevenção e cuidado. O diagnóstico precoce é um aliado importante na identificação de alterações mamárias, tanto em mulheres quanto em animais, e a avaliação profissional contribui para orientar os próximos passos quando há suspeita de alguma alteração.



A programação também reforça a importância de observar mudanças nas mamas dos animais e buscar atendimento veterinário diante de nódulos, inchaços ou outras alterações.



A avaliação deve ser realizada por profissional habilitado, que poderá indicar a necessidade de exames complementares.



A iniciativa conta com a participação do projeto Bem-Estar para Crianças e Gatos (Bem-ATS Kids), em uma mobilização que une informação, cuidado e conscientização.



Por que o Outubro Rosa Pet?



Durante o Outubro Rosa, tradicional campanha de conscientização sobre o câncer de mama, a atenção também se volta à saúde dos pets.



De acordo com Myriam Santos, médica-veterinária e professora da Newton Paiva Wyden, o acompanhamento das mamas deve fazer parte dos cuidados de rotina com cadelas e gatas. “Nas cadelas, o câncer de mama é o tipo de neoplasia mais comum e, nas gatas, corresponde ao terceiro tipo mais frequente. Esses tumores podem ser benignos ou malignos”, explica a especialista.



O principal sinal que pode ser percebido pelo responsável é o aparecimento de um ou mais nódulos ou áreas de aumento de volume nas mamas. O problema é que, principalmente nas fases iniciais, o animal pode não demonstrar dor ou apresentar qualquer mudança de comportamento.

Durante momentos de carinho ou escovação, o responsável pode identificar desde um pequeno nódulo até várias alterações ao longo da cadeia mamária. Entre os sinais que merecem atenção estão aumento ou endurecimento de uma mama, diferença de tamanho ou consistência entre as mamas, alterações nos mamilos, vermelhidão, mudanças na pele, feridas ou ulcerações sobre o nódulo e secreção pelo mamilo.

Em casos mais avançados, podem surgir perda de peso, redução do apetite, dor e dificuldade respiratória, especialmente quando ocorre disseminação do tumor para outros órgãos, como os pulmões. A recomendação, no entanto, é não esperar o aparecimento desses sintomas. “Um nódulo pequeno e aparentemente inofensivo já merece avaliação veterinária, pois pode ser maligno, especialmente em gatas”, disse.



Embora cães e gatos possam desenvolver tumores mamários, existe uma diferença importante entre as duas espécies, conforme destaca a veterinária. “Nas cadelas, há uma proporção considerável de tumores benignos e malignos, além de uma grande variedade de tipos histológicos e comportamentos biológicos. Já nas gatas, a atenção precisa ser redobrada, pois mais de 90% dos tumores mamários são malignos e metastáticos, podendo atingir outros órgãos, especialmente os pulmões”, explica.



Ainda segundo Myriam, um ponto importante é que não se deve esperar que o animal apresente sintomas para procurar atendimento. A prevenção passa por um gesto simples que pode ser incorporado à rotina dos responsáveis: a palpação regular das mamas.



Serviço



Outubro Rosa + Outubro Rosa Pet da Newton Paiva Wyden



Data: sábado, 24 de outubro



Horário: das 9h às 13h



Locais



Palestra e orientações para mulheres e avaliação veterinária gratuita para pets



Espaço Social e Cultural É Tudo Nosso - Rua Marcelo de Araújo Braga, 472, São Jorge III – Morro das Pedras, Belo Horizonte (MG).



Avaliação gratuita das mamas de cães e cadelas

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Clínica-Escola da Newton Paiva Wyden, no mesmo dia - Rua Marechal Foch 15, Bairro Grajaú - Belo Horizonte (MG)