Cães ajudam a detectar e prevenir o câncer de mama

Dizem que os cães são os melhores amigos dos homens e das mulheres. Concordo plenamente. Nos amam incondicionalmente, fazem companhia e nos protegem. E, pelo visto, ajudam a salvar nossa vida. O Projeto Kdog Brasil reúne especialistas que utilizam a odorologia canina como ferramenta complementar de triagem e identificação precoce do câncer de mama.

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Isso mesmo, o olfato dos cães pode reconhecer sinais imperceptíveis para as pessoas. A capacidade olfativa é a base científica do Kdog, conduzido pela Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia (SFBO) e apoiado pela Royal Canin.

O projeto reúne especialistas das áreas de medicina humana e cinotécnica, usando animais treinados para identificar odores associados à doença.

Leandro Lopes, cinotécnico responsável pelo Kdog, explica que testes de validação científica apresentaram resultados positivos, com índices de precisão superiores a 90% na identificação do câncer de mama.

A odorologia canina, técnica baseada na habilidade do animal de identificar e diferenciar odores, permite reconhecer compostos orgânicos voláteis presentes em compressas de suor.

O procedimento é realizado de forma não invasiva: compressas utilizadas pelas mulheres são apresentadas aos animais, que fazem a análise olfativa das amostras sem contato direto com as participantes. A técnica acelera a detecção da doença, atuando como ferramenta complementar de triagem, mas não substitui a mamografia e os demais procedimentos diagnósticos.

Leandro explica que neste Outubro Rosa é preciso chamar a atenção para as dificuldades que muitas mulheres enfrentam para ter acesso a serviços de saúde.

O Kdog Brasil faz parte dos programas apoiados pela Royal Canin. Carla Pistori, diretora de Assuntos Corporativos da marca, afirma que a empresa tem orgulho de apoiar a iniciativa.

O projeto demonstra como as habilidades dos animais, aliadas à expertise de especialistas, podem contribuir para avanços que impactam positivamente a vida das pessoas. O Kdog conecta ciência, cuidado e propósito em benefício da sociedade.

O bem-estar animal orienta a atuação, com rotina que inclui alimentação específica e individualizada, treinamento e recreação para os cães.

O projeto recebe estudantes de medicina veterinária, mantendo parcerias com instituições para compartilhar conhecimento sobre a biodetecção e suas aplicações. Isso amplia a compreensão do potencial da odorologia canina e incentiva o avanço de pesquisas científicas sobre o tema.

Em 2025, o Kdog participou de eventos no Rio de Janeiro e Minas Gerais, abordando a importância da identificação precoce do câncer de mama e a contribuição dos animais para a saúde humana. Seu reconhecimento internacional inclui os prêmios Lions de Ouro, em Cannes, e Aspid Platino.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.