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CORRIDA NAS ELEIÇÕES

Eleições 2026: votação na Bahia tem 'empurra-empurra' para fugir de filas

Vídeo mostra confusão no maior ponto de votação do estado; eleitores queriam garantir que não pegariam as longas filas que se formavam na rua

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/10/2026 11:38 - atualizado em 04/10/2026 14:35

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Eleições 2026: Votação na Bahia tem 'empurra-empurra' para fugir de filas
Eleitores se aglomeram na entrada do maior colégio eleitoral de Salvador para o primeiro turno das eleições 2026 crédito: Redes sociais

Um 'empurra-empurra' marcou o início da votação no maior colégio eleitoral da Bahia neste domingo (4/10). Imagens registraram o momento em que eleitores se aglomeraram para entrar no Colégio Estadual Luiz Viana, em Salvador, e fugir das longas filas que se formavam na rua antes mesmo da liberação dos locais de votação.

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O ponto de votação concentra mais de 16 mil eleitores. A confusão ocorreu porque as pessoas queriam garantir que não pegariam as filas para votar. Apesar do tumulto, os portões foram abertos no horário previsto, às 8h, e ninguém ficou ferido.

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O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo. Os eleitores escolhem deputados estaduais, deputados federais, dois senadores, governador e presidente da República.

Para votar, é importante conferir o local com antecedência, separar um documento de identificação e saber a ordem dos cargos na urna. Para este dia de votação, mais de 200 cidades da Bahia terão Lei Seca. O transporte por ônibus intermunicipais, ferry boat e lanchinhas será gratuito no estado.

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