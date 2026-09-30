Eleições na Bahia (BA): saiba o número de Rui Costa ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número de Rui Costa, candidato ao Senado pela Bahia pelo Partido dos Trabalhadores (PT), é 133.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por três dígitos. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido na urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Nas Eleições 2026, os eleitores votarão duas vezes para o cargo, pois dois senadores serão eleitos em cada estado e no Distrito Federal.

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É necessário escolher dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo.