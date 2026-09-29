Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Simone Tebet ao Senado
O primeiro turno das eleições se aproxima; confira o número de Tebet e de outros candidatos que disputam as duas vagas ao Senado por São Paulo
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O primeiro turno das Eleições 2026 será no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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O número de Simone Tebet (PSB) para a disputa ao Senado em São Paulo é 400.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar a tecla verde "confirma". Antes, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.
Nas Eleições 2026, dois senadores serão eleitos nos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisa votar duas vezes, escolhendo candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes, pois o segundo voto será anulado.
Candidatos ao Senado por SP em 2026
André do Prado (PL): 222
Dra Eliana Ferreira (PSTU): 161
Ednelson Cesaretti (PCO): 290
Geraldo Rufino (Podemos): 200
Guilherme Derrite (PP): 111
Guto Schiavetto (Missão): 144
Maíra de Souza (UP): 808
Marcio Alves (UP): 800
Marina Silva (Rede): 180
Petter Maahs (PCB): 211
Simone Tebet (PSB): 400
Soninha Francine (Cidadania): 232
Weller Gonçalves (PSTU): 160
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William Teixeira (Agir): 360