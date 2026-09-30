Eleições na Bahia (BA): saiba o número de ACM Neto ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). No dia, os eleitores brasileiros escolhem governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República.

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Na Bahia, o candidato do União Brasil ao governo do estado é ACM Neto. O número que deve ser digitado na urna eletrônica para votar no candidato é 44.

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Como votar para governador

Para escolher o seu candidato ao governo, o eleitor precisa digitar os dois números correspondentes. Após a digitação, a foto, o nome, o número e o partido aparecerão na tela para conferência.

Se as informações estiverem corretas, basta apertar o botão verde "confirma" para finalizar o voto para o cargo.

O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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