Eleições na Bahia (BA): saiba o número de ACM Neto ao governo
Confira o número do candidato do União Brasil e veja o passo a passo de como confirmar seu voto na urna eletrônica para o governo do estado
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). No dia, os eleitores brasileiros escolhem governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República.
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Na Bahia, o candidato do União Brasil ao governo do estado é ACM Neto. O número que deve ser digitado na urna eletrônica para votar no candidato é 44.
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Para escolher o seu candidato ao governo, o eleitor precisa digitar os dois números correspondentes. Após a digitação, a foto, o nome, o número e o partido aparecerão na tela para conferência.
Se as informações estiverem corretas, basta apertar o botão verde "confirma" para finalizar o voto para o cargo.
O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Conheça os candidatos ao governo da Bahia
Jerônimo Rodrigues (PT) - 13
ACM Neto (União) - 44
Ariel Capistrano (DC) - 27
Aroldo Felix (UP) - 80
Maria Bona (PCO) - 29
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Ronaldo Mansur (PSol) - 50