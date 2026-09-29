Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Eduardo Paes ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores, além do presidente da República.

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O candidato Eduardo Paes, do Partido Social Democrático (PSD), concorre ao cargo de governador do Rio de Janeiro com o número 55.

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Como votar para governador

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Data e horário da votação

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e o segundo turno para 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Candidatos ao governo do Rio de Janeiro