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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Eduardo Paes ao governo

Eleitor, não erre na urna: confira a lista completa com os números de todos os concorrentes ao governo do RJ e prepare sua cola para as eleições

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Repórter
29/09/2026 15:04

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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Eduardo Paes ao governo
O candidato Eduardo Paes, do PSD, discursa em evento de campanha para o governo do Rio de Janeiro nas Eleições 2026 crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores, além do presidente da República.

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O candidato Eduardo Paes, do Partido Social Democrático (PSD), concorre ao cargo de governador do Rio de Janeiro com o número 55.

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Como votar para governador

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Data e horário da votação

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e o segundo turno para 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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