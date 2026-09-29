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Eleições em Pernambuco (PE): saiba o número de Raquel Lyra ao governo

A candidata ao governo de Pernambuco concorre com o número 55; veja o passo a passo completo para confirmar seu voto na urna eletrônica em outubro

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Repórter
29/09/2026 15:52

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Eleições em Pernambuco (PE): saiba o número de Raquel Lyra ao governo
Raquel Lyra, candidata ao governo de Pernambuco crédito: Reprodução/Diretoria Geral de Assistência Farmacêutica de Pernambuco

O primeiro turno das Eleições 2026 será neste domingo (4/10). Na ocasião, os eleitores brasileiros vão às urnas escolher governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Também será definido quem assumirá a Presidência da República.

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Em Pernambuco, a candidata Raquel Lyra, do Partido Social Democrático (PSD), disputa o governo com o número 55.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador de Pernambuco, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

O primeiro turno ocorre no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Nos dois dias, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Quem são os candidatos ao Governo de Pernambuco?

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