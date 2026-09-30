Eleições na Bahia (BA): saiba o número de Jerônimo Rodrigues ao governo
Confira o número do candidato do PT e dos demais concorrentes ao governo da Bahia; veja o passo a passo de como confirmar seu voto na urna eletrônica
compartilhe
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na ocasião, os eleitores escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Para o governo da Bahia, o número do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Jerônimo Rodrigues, é 13.
Leia Mais
Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Eduardo Paes ao governo
Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Tarcísio ao governo
Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Benedita ao Senado
Como votar para governador?
Na urna eletrônica, o eleitor deve inserir os dois dígitos correspondentes ao seu candidato. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela. Se as informações estiverem certas, basta apertar o botão verde "confirma".
Data e horário das eleições
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto o segundo turno será no dia 25 de outubro. Em ambas as datas, o período de votação ocorre das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.
Quem são os candidatos ao governo da Bahia?
Jerônimo Rodrigues (PT) - 13
ACM Neto (União) - 44
Ariel Capistrano (DC) - 27
Aroldo Felix (UP) - 80
Maria Bona (PCO) - 29
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ronaldo Mansur (PSol) - 50