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Eleições na Bahia (BA): saiba o número de Jerônimo Rodrigues ao governo

Confira o número do candidato do PT e dos demais concorrentes ao governo da Bahia; veja o passo a passo de como confirmar seu voto na urna eletrônica

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Repórter
30/09/2026 11:32

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Eleições na Bahia (BA): saiba o número de Jerônimo Rodrigues ao governo
Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo da Bahia nas eleições de 2026 crédito: Amanda Ercília/Governo da Bahia

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na ocasião, os eleitores escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para o governo da Bahia, o número do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Jerônimo Rodrigues, é 13.

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Como votar para governador?

Na urna eletrônica, o eleitor deve inserir os dois dígitos correspondentes ao seu candidato. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela. Se as informações estiverem certas, basta apertar o botão verde "confirma".

Data e horário das eleições

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto o segundo turno será no dia 25 de outubro. Em ambas as datas, o período de votação ocorre das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Quem são os candidatos ao governo da Bahia?

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