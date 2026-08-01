Com Lula, PT oficializa Jerônimo candidato ao governo da Bahia

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) teve a candidatura à reeleição confirmada neste sábado (1º/8), na convenção estadual do partido, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No evento, Lula cometeu infração à legislação eleitoral ao pedir votos explicitamente. Como a campanha só começa em 16 de agosto, a prática é considerada campanha eleitoral antecipada.

"Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votar em deputado federal e deputada federal, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança", discursou o presidente.

Candidaturas

Além de Jerônimo, a convenção homologou a candidatura de Geraldo Júnior (MDB), ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador, a vice-governador. Eles terão como principal adversário na disputa pelo governo o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

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Para o Senado, o PT terá dobradinha com o ex-governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner, também ex-governador da Bahia, que é acusado de envolvimento com o caso Master.

