Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Com Lula, PT oficializa Jerônimo candidato ao governo da Bahia

Ele terá como principal adversário na disputa o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil)

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
01/08/2026 15:42

compartilhe

SIGA
×
Convenção do PT na Bahia
Convenção do PT na Bahia crédito: Reprodução/Instagram

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) teve a candidatura à reeleição confirmada neste sábado (1º/8), na convenção estadual do partido, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No evento, Lula cometeu infração à legislação eleitoral ao pedir votos explicitamente. Como a campanha só começa em 16 de agosto, a prática é considerada campanha eleitoral antecipada.

"Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votar em deputado federal e deputada federal, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança", discursou o presidente.

Leia Mais

Candidaturas

Além de Jerônimo, a convenção homologou a candidatura de Geraldo Júnior (MDB), ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador, a vice-governador. Eles terão como principal adversário na disputa pelo governo o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o Senado, o PT terá dobradinha com o ex-governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner, também ex-governador da Bahia, que é acusado de envolvimento com o caso Master.

Tópicos relacionados:

bahia eleicoes-2026 governador jeronimo-rodrigues lula pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay