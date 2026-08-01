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PODE SER MULTADO

Lula pede votos na Bahia e viola legislação eleitoral

"Se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança", brincou o presidente

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
01/08/2026 15:12

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Lula discursou na convenção do PT na Bahia
Lula discursou na convenção do PT na Bahia crédito: Reprodução/YouTube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometeu uma infração vedada pela legislação eleitoral ao explicitamente pedir votos durante discurso na convenção estadual do PT da Bahia, neste sábado (1º/8).

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Conforme a Lei nº 9.504/1997, a propaganda eleitoral só é permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral. O artigo 36 lista o que não é considerado propaganda antecipada, e é claro ao afirmar: "(...) não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto”.

Entretanto, o presidente violou a legislação ao pedir votos não só a ele, mas principalmente a aliados da Bahia, neste sábado. Está prevista multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil para movimentos de propaganda eleitoral antecipada.

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Lula pediu votos

"Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votar em deputado federal e deputada federal, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança", discursou Lula.

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Jerônimo Rodrigues (PT) é o candidato do presidente na Bahia. Governador, ele concorre à reeleição e tem como principal adversário o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

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