Tarcísio é lançado candidato à reeleição ao lado de Flávio Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi oficializado como candidato de seu partido à reeleição no estado em uma convenção realizada na manhã deste sábado (1º/8) no Ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência apoiado por Tarcísio, marcou presença no encontro, que reuniu um número de partidos muito maior do que a convenção do filho de Jair Bolsonaro (PL), que por ora não tem aliança formada com nenhuma outra legenda.

Apesar de Flávio ter sido anunciado com pompa pela organização do evento, o distanciamento dos partidos em relação ao presidenciável pode ser notado diante das centenas de bandeiras que candidatos levaram ao evento, para cargos de deputado federal e estadual. As imagens de Tarcísio estavam presentes em todas, mas nenhuma delas trazia imagens do filho mais velho de Bolsonaro.

Aliança

Tarcísio vai concorrer em uma aliança que reuniu 12 partidos da centro-direita. Seu vice, Felício Ramuth, migrou do PSD, de Gilberto Kassab, para o MDB para continuar na chapa de reeleição – Kassab concorrerá a vice-presidente de Ronaldo Caiado, em uma chapa pura.

O PSD apoia Tarcísio em São Paulo e havia uma seção nas arquibancadas do Ibirapuera para o partido. Contudo, há dúvidas entre as apoiadores do governador acerca do empenho que a sigla – que tem cerca de 200 dos 645 prefeitos do estado – terá para pedir votos ao governador.

O governador subiu ao palco do evento, no centro do ginásio, ao som de "Tarcísio te leva", uma versão reciclada do jingle de 2022, do cantor Latino, que originalmente tinha na letra "Tarcísio me leva que o futuro nos espera".

A nova letra diz "Tarcísio a gente te leva que o trabalho te espera, Tarcísio meu governador".

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Além de Flávio, participaram também o deputado federal Marcos Pereira, candidato à reeleição e presidente nacional do partido, Damares Alves, que é senadora pelo Republicanos no Distrito Federal e foi ministra do governo Bolsonaro junto de Tarcísio, e os presidentes do MDB, Baleia Rossi e do Podemos, Renata Abreu.