Eleições na Bahia (BA): saiba o número de João Roma ao Senado

Os eleitores da Bahia vão às urnas neste domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na ocasião, serão escolhidos presidente, governadores, deputados federais e estaduais, além de um novo senador para representar o estado.

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Um dos nomes que disputa a vaga para o Senado é João Roma, do Partido Liberal (PL). Para os eleitores que desejam votar no candidato, o número a ser digitado na urna eletrônica é 222.

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Como votar para senador

O voto para o cargo de senador é o terceiro a ser registrado na urna eletrônica, após a escolha para deputado federal e estadual. O eleitor deve digitar a sequência de três números correspondente ao seu candidato e, em seguida, apertar a tecla verde “confirma”.

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Antes de confirmar, é importante verificar se a foto, o nome e o partido que aparecem na tela correspondem à sua escolha. Caso os dados estejam incorretos, basta apertar a tecla laranja “corrige” e digitar o número novamente.