Eleições na Bahia (BA): saiba o número de João Roma ao Senado
Candidato do PL disputa uma das duas vagas para senador pelo estado; veja o passo a passo de como confirmar seu voto na urna eletrônica
compartilhe
Os eleitores da Bahia vão às urnas neste domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na ocasião, serão escolhidos presidente, governadores, deputados federais e estaduais, além de um novo senador para representar o estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Um dos nomes que disputa a vaga para o Senado é João Roma, do Partido Liberal (PL). Para os eleitores que desejam votar no candidato, o número a ser digitado na urna eletrônica é 222.
Leia Mais
Como votar em dois senadores sem anular voto; entenda a urna
Eleições 2026: por que você não pode votar duas vezes no mesmo senador
Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Marina Silva ao Senado
Como votar para senador
O voto para o cargo de senador é o terceiro a ser registrado na urna eletrônica, após a escolha para deputado federal e estadual. O eleitor deve digitar a sequência de três números correspondente ao seu candidato e, em seguida, apertar a tecla verde “confirma”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Antes de confirmar, é importante verificar se a foto, o nome e o partido que aparecem na tela correspondem à sua escolha. Caso os dados estejam incorretos, basta apertar a tecla laranja “corrige” e digitar o número novamente.