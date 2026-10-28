Ex-garçons com histórias parecidas assumem restaurante que sabe receber bem

Três sócios com histórias muito parecidas. Todos entraram na gastronomia como garçons, cresceram na profissão e chegaram a cargos de liderança no salão. Até que uma reviravolta fez com que decidissem ter o próprio negócio. Valter Freitas, Matilde Aparecida e Leone Pereira são os novos proprietários do restaurante Villa Agostine, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, reinaugurado há cerca de um ano. Um lugar que preza pelo acolhimento e cuidado com os clientes.

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“Por termos começado no salão como garçons, o nosso maior pilar é a hospitalidade. O cliente não vem aqui apenas para comer, vem também para se sentir em casa, sabendo que o negócio é gerido por pessoas que entendem cada detalhe do atendimento e do bem-estar”, comenta Valter.



A trajetória dele na gastronomia teve início em 2016. Foi quando começou a trabalhar em um bar e restaurante e teve o primeiro contato profissional com a área. "Entrei como garçom, atendendo diretamente ao público e entendendo a dinâmica do salão. Com dedicação e paixão pelo negócio, fui promovido a supervisor e, mais tarde, assumi o cargo de gerente. Essa evolução me deu uma visão completa e estratégica de como funciona a operação diária e a gestão de um estabelecimento”, conta.

Mesmo caminho



O mais interessante é que essa construção de carreira no setor da gastronomia não é exclusividade de Valter. "Meus dois sócios passaram exatamente pelo mesmo processo, trilhando o caminho desde a base até a liderança”, ressalta o empresário. “Essa vivência prática e compartilhada nos deu uma bagagem perfeita e a sintonia necessária para, hoje, gerirmos juntos, o nosso próprio negócio, com propriedade e conhecimento de causa.”



A ideia de ter o próprio negócio surgiu de uma grande reviravolta. “Após anos crescendo e liderando a operação como gerentes, o ponto comercial no qual trabalhávamos foi vendido. Diante dessa mudança, em vez de seguirmos caminhos separados, nós três entendemos que aquela era a oportunidade perfeita para unir nossa experiência e realizar o nosso sonho de empreender”, explica Valter.







O estrogonofe de frango com arroz branco, batata-palha e salada é uma das opções de prato do Villa Agostine Kingdom Connection Marketing/Divulgação







Na busca por um novo espaço, eles encontraram o Villa Agostine, que já existe há nove anos. “A antiga proprietária estava passando o ponto e, ao analisarmos o local, enxergamos ali o cenário ideal para aplicar tudo o que havíamos aprendido na nossa caminhada. Decidimos comprar o ponto e, com a nossa bagagem de salão, supervisão e gerência, assumimos o desafio de dar uma nova vida ao negócio.”

Família e amigos

A proposta central do Villa Agostine é ser um ambiente acolhedor e versátil, projetado para unir duas grandes paixões brasileiras: o almoço em família e o happy hour com os amigos. “Criamos um espaço democrático, no qual a transição entre esses dois momentos acontece de forma natural e harmoniosa. Temos no espaço interno uma área mais reservada, aconchegante e climatizada, ideal para quem busca um pouco mais de tranquilidade e privacidade enquanto saboreia as delícias do nosso cardápio.”



Já, no espaço externo, o charme das mesas na calçada é a alma do happy hour, diz Valter. “O local é perfeito para quem quer observar o movimento da rua, aproveitar o fim de tarde, tomar um delicioso chope gelado e curtir aquela atmosfera descontraída e vibrante que só as mesas na calçada proporcionam.”

À la carte e bufê

O restaurante oferece serviço à la carte e variado bufê self-service de segunda a sexta (R$ 79,90 o quilo).“O nosso cardápio foi elaborado através de nossos conhecimentos de pratos de boteco e mineiro.”







O restaurante oferece variadas opções no bufê self-service para os clientes na hora do almoço Jair Amaral/EM/D.A Press







O menu à la carte é dividido entre prato individual executivo, prato feito e porções. Entre eles, lombo grelhado com arroz branco, couve refogada na manteiga e feijão-tropeiro (R$ 38), bife de boi grelhado com arroz branco, feijão, batata crocante e salada fresca (R$ 32 o pequeno e R$ 34 o grande), jiló com parmesão (R$ 58) e o curioso petisco Trinca no Telhado (R$ 99), que mistura iscas de boi, de frango e de peixe empanadas (300g de cada). “Essa porção é generosa e bem servida, ideal para ser compartilhada durante o happy hour ou encontro de amigos.”



A casa trabalha com uma variada carta de vinhos nacionais e importados e drinques como caipirinha (R$ 29) e Garibaldi (R$ 33), que combina Campari e suco de laranja fresco.



Os três sócios revelam que têm a intenção de ampliar o negócio, abrindo uma nova casa no futuro.

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Serviço

Villa Agostine