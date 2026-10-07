Lipedema ou gordura localizada? 4 sinais para observar no emagrecimento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Durante o processo de emagrecimento, é comum que nem todas as partes do corpo percam medidas no mesmo ritmo. Essa diferença pode gerar a dúvida se o volume que persiste em certas regiões é gordura localizada ou um sinal de lipedema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A questão se torna relevante com o avanço do excesso de peso entre as mulheres, o público mais afetado pela doença. Segundo a pesquisa "Vigitel Brasil 2006–2024", o percentual de mulheres acima do peso nas capitais brasileiras subiu de 38,5% para 60,6% no período. A obesidade entre elas avançou de 12,1% para 26,7%.

De acordo com o médico Edson Ramuth, fundador do Emagrecentro, a gordura localizada é um depósito concentrado em áreas como abdômen, flancos e coxas. Já o lipedema é uma doença crônica que provoca o aumento desproporcional de gordura, geralmente nas pernas e, às vezes, nos braços, podendo incluir dor, sensibilidade, inchaço e hematomas.

Leia Mais

“O lipedema e o excesso de peso podem existir ao mesmo tempo. Por isso, observar a distribuição da gordura, os sintomas e a resposta do corpo ao emagrecimento ajuda a identificar quando é necessário buscar uma avaliação específica”, explica o especialista. Abaixo, o médico aponta quatro diferenças a serem observadas.

Padrão simétrico nas pernas ou nos braços

Depósitos localizados podem surgir no abdômen, flancos ou coxas sem seguir a mesma proporção nos dois lados do corpo. No lipedema, o volume aumenta de forma semelhante nas duas pernas ou braços, preservando pés e mãos e criando um "degrau" nos tornozelos ou punhos.

Dor e sensibilidade ao toque

A gordura localizada não costuma causar dor quando pressionada. O lipedema, contudo, pode provocar incômodo espontâneo, sensibilidade ao toque e sensação de peso nas áreas afetadas, queixas que podem persistir mesmo com a redução do peso corporal.

Hematomas e inchaço frequentes

Manchas roxas recorrentes e edema não são características de depósitos de gordura. No lipedema, os hematomas podem surgir após pequenos impactos ou sem causa aparente, e o inchaço tende a piorar ao longo do dia. É fundamental relatar esses sinais ao médico.

Ritmos diferentes na perda de medidas

A gordura ligada ao excesso de peso diminui com a redução da massa corporal, ainda que algumas áreas respondam mais lentamente. No lipedema, a perda de volume pode ocorrer, mas a desproporção entre o tronco e as extremidades geralmente continua perceptível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Emagrecer não cura o lipedema, mas traz benefícios importantes para quem também tem sobrepeso ou obesidade, pois reduz a sobrecarga nas articulações e favorece a mobilidade. Caso a desproporção persista com dor, sensibilidade ou inchaço, a orientação é procurar um médico angiologista ou cirurgião vascular.