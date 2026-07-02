Yasmin Brunet teve lipedema não diagnosticado por anos; médicos revelam 5 sinais que passam despercebidos

O relato da modelo Yasmin Brunet, que compartilhou detalhes sobre seu diagnóstico de lipedema em maio de 2026, acendeu um alerta para uma condição médica séria e frequentemente confundida com ganho de peso comum. Trata-se de uma doença crônica do tecido adiposo, reconhecida pela comunidade científica, que causa um acúmulo desproporcional e doloroso de gordura.

Diferentemente da obesidade, o lipedema não responde da mesma forma a dietas e exercícios convencionais, gerando frustração e impactando a saúde mental das pacientes.

O que define o lipedema?

O lipedema é uma doença inflamatória que atinge majoritariamente mulheres. Caracteriza-se pela deposição de gordura doente principalmente nas pernas e braços, poupando quase sempre os pés e as mãos. Essa característica cria uma desproporção visível em relação ao tronco.

Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), a condição é progressiva e está ligada a fatores hormonais e genéticos, não sendo resultado de um estilo de vida inadequado.

É verdade que a doença não tem tratamento?

Essa é uma das principais preocupações, mas a informação é imprecisa. Embora não exista uma cura definitiva, o lipedema tem tratamento e pode ser controlado. O objetivo é frear a progressão da doença, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

As abordagens envolvem desde mudanças na alimentação e atividade física de baixo impacto até o uso de meias de compressão e drenagem linfática. Em casos mais avançados, procedimentos cirúrgicos específicos podem ser indicados para a remoção da gordura doente.

Quais os 5 sinais que o corpo dá?

Entender como diferenciar o lipedema do acúmulo de gordura comum é o primeiro passo para buscar ajuda. A combinação de alguns sinais é o que deve chamar a atenção. Fique atenta a estes cinco sintomas discretos:

Dor ao toque: a gordura do lipedema é sensível e dolorida, mesmo a uma pressão leve. A sensação é de que a área está constantemente inflamada. Hematomas fáceis: o surgimento de manchas roxas nas pernas ou braços sem uma pancada forte ou, às vezes, sem motivo aparente, é um sintoma clássico. Pés e mãos "poupados": a gordura se acumula até os tornozelos e punhos, criando um efeito de "garrote" ou degrau, como se a pessoa estivesse usando uma calça justa. Simetria bilateral: o acúmulo de gordura ocorre de forma semelhante em ambos os lados do corpo, afetando as duas pernas ou os dois braços de maneira parecida. Textura da pele: com o tempo, a pele nas áreas afetadas pode desenvolver uma textura irregular, com nódulos que lembram o aspecto de "casca de laranja" ou até mesmo caroços maiores.

Identificar o lipedema vai além da balança, exigindo uma observação atenta à dor, à proporção e à textura do corpo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.