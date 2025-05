Drenagem linfática ajuda a reduzir impactos de mudanças no corpo

Qual corpo não sofre com os impactos da rotina? E, mais além, se apenas a rotina é suficiente para danificar o nosso próprio corpo, imagina quais não seriam os impactos de alterações drásticas, como uma gravidez ou um procedimento cirúrgico? As respostas dessas perguntas talvez desestimulam, especialmente por questões ligadas a retenção de líquido, inchaço e ao acúmulo de toxinas.

Porém, para tudo na biologia existe um efeito reverso e, neste caso, um bom aliado é o procedimento estético de drenagem linfática. Essa técnica terapêutica estimula o sistema linfático, promovendo a eliminação de toxinas e o excesso de líquidos do corpo. Esse procedimento é especialmente benéfico para mulheres no período pós-parto e para pacientes em recuperação de cirurgias, auxiliando na redução de inchaços, melhora da circulação e aceleração da cicatrização.



Segundo Milena Angélica, gestora do espaço La Vita By Melissa Paula, a procura por drenagem linfática tem aumentado significativamente entre mulheres que passaram por procedimentos cirúrgicos e no período pós-parto. "Observamos que muitas mulheres buscam a drenagem linfática não apenas por questões estéticas, mas principalmente para aliviar desconfortos como inchaço e retenção de líquidos, comuns após cirurgias e durante o puerpério", afirma Milena.



Já a própria Melissa Paula, terapeuta, esteticista e diretora técnica do espaço, destaca os benefícios clínicos da drenagem linfática nesses contextos. "No pós-operatório, a drenagem linfática é fundamental para prevenir complicações como fibroses e aderências, além de acelerar a recuperação ao melhorar a oxigenação dos tecidos e estimular a regeneração celular. Já no pós-parto, ela contribui para a redução do edema, melhora da circulação e proporciona uma sensação de bem-estar, auxiliando as mães nesse período de adaptação", completa.



Estudos científicos corroboram a eficácia da drenagem linfática. Uma pesquisa publicada na Revista Recien avaliou a eficácia da drenagem linfática manual no pós-parto imediato de cesariana, observando que o tempo médio para movimentação total dos membros inferiores foi significativamente menor no grupo que recebeu a técnica, além de melhorias na pressão arterial e frequência cardíaca.

"No contexto pós-cirúrgico, especialmente em procedimentos como abdominoplastia, a drenagem linfática manual tem se mostrado eficaz na redução de edemas, hematomas e dor, além de melhorar a estética e o bem-estar dos pacientes", explica Melissa.

E como os resultados são claros, a demanda também é crescente. "Estamos estruturando nosso espaço para atender esse tipo de demanda cada vez mais e melhor. Percebo que, especialmente as mulheres, estão mais atentas aos benefícios da drenagem e têm entendido que isso pode provocar mais qualidade de vida. É incrível ver esse bom comportamento", acrescenta a esteticista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia