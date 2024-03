Para muitos, a drenagem linfática é associada principalmente à busca por uma aparência mais jovem e esbelta. No entanto, para os idosos, essa técnica vai muito além de questões estéticas. A massagista Renata França destaca que a técnica, e o método que desenvolveu, desempenha papel fundamental no cuidado e na manutenção da saúde, proporcionando alívio de uma série de condições comuns associadas à terceira idade.

Conforme Renata França, uma das principais vantagens da drenagem linfática para os idosos é sua capacidade de tratar problemas como artrose, problemas de circulação e retenção de líquidos de forma natural e segura, sem a necessidade de recorrer a medicamentos adicionais.

Leia: Entenda a importância da drenagem linfática para a saúde da mulher



De acordo com ela, a técnica foi lapidada para promover o aumento da circulação sanguínea e linfática, proporcionando alívio da dor, redução do estresse e da ansiedade, além de fortalecer o sistema imunológico. Isso em tudo em menos de 60 minutos.

Leia: Três procedimentos em um só: Você conhece a lipodrenagem?



Indicada para idosos

Além disso, a drenagem linfática traz uma série de benefícios adicionais para os idosos:

Melhora a circulação sanguínea: os movimentos aplicados durante a drenagem estimulam a microcirculação, reduzindo a sensação de inchaço, desconforto nas pernas e prevenindo o surgimento de vasinhos.

os movimentos aplicados durante a drenagem estimulam a microcirculação, reduzindo a sensação de inchaço, desconforto nas pernas e prevenindo o surgimento de vasinhos. Oxigena as células: ao eliminar os líquidos retidos, a drenagem facilita a entrada de oxigênio nas células, promovendo uma melhor saúde dos tecidos musculares e da pele, o que auxilia num melhor funcionamento geral do corpo, inclusive da função cerebral.

ao eliminar os líquidos retidos, a drenagem facilita a entrada de oxigênio nas células, promovendo uma melhor saúde dos tecidos musculares e da pele, o que auxilia num melhor funcionamento geral do corpo, inclusive da função cerebral. Auxilia na cicatrização de lesões: melhorando a irrigação sanguínea, a drenagem linfática também contribui para os processos de cicatrização dos tecidos, acelerando a recuperação de lesões. Como a pele dos idosos costuma ser mais frágil e fina, isso auxilia muito na recuperação.



melhorando a irrigação sanguínea, a drenagem linfática também contribui para os processos de cicatrização dos tecidos, acelerando a recuperação de lesões. Como a pele dos idosos costuma ser mais frágil e fina, isso auxilia muito na recuperação. Melhora o tônus muscular: ao promover a oxigenação celular, a técnica também contribui diretamente para a tonificação muscular, auxiliando na manutenção da força e da mobilidade.



ao promover a oxigenação celular, a técnica também contribui diretamente para a tonificação muscular, auxiliando na manutenção da força e da mobilidade. Elimina toxinas: estimulando o funcionamento do sistema linfático, a drenagem ajuda o organismo a eliminar o excesso de toxinas, contribuindo para uma saúde geral melhorada.

Portanto, para os idosos, a drenagem linfática do Método Renata França é mais do que um procedimento estético, é uma ferramenta poderosa para promover o bem-estar e garantir a qualidade de vida, permitindo que desfrutem da terceira idade com saúde e vitalidade.