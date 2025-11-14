Lipedema: casos de Mirella Janis e Yasmin Brunet aliam treino e saúde

Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas pelas fotos de “antes e depois” da influenciadora Mirela Janis, que mostram a transformação de suas pernas após uma rotina intensa de treinos e cuidados direcionados.

A ex-participante de reality shows revelou que, além da prática de atividade física e da alimentação equilibrada, o processo também envolveu o enfrentamento do lipedema, uma condição que provoca acúmulo anormal de gordura e inchaço, especialmente nas pernas. O caso ganhou destaque e abriu espaço para uma conversa importante sobre saúde vascular e autoestima.



A modelo Yasmin Brunet também compartilhou um relato semelhante ao revelar sua própria transformação física após o diagnóstico de lipedema. Segundo ela, foram meses de acompanhamento médico, dieta equilibrada e exercícios físicos voltados à melhora da circulação e à redução do inchaço.

A trajetória das duas mostra que o processo de mudança corporal vai muito além da estética: ele passa pelo funcionamento adequado dos vasos sanguíneos, pela drenagem linfática eficiente e por uma abordagem de saúde integrada.



De acordo com a cirurgiã vascular Camila Caetano, cuidar da circulação é um passo essencial para alcançar resultados reais e sustentáveis. “A transformação corporal saudável começa com a vascularização adequada. Vasos que funcionam bem significam menos inchaço, melhor oxigenação dos tecidos e resultados mais duradouros”, explica. Ela ressalta que, em casos como o de Mirella e Yasmin, o acompanhamento médico especializado é fundamental, especialmente quando há diagnóstico de lipedema.



Camila Caetano é cirurgiã vascular Davi Henrique/Divulgação

A especialista também alerta que o treino isolado, sem o devido cuidado vascular, pode não gerar o mesmo efeito. “Não basta treinar. É preciso garantir que o sangue flua bem, que os vasos estejam saudáveis e que o corpo tenha suporte linfático adequado”, destaca.

Além disso, Camila reforça a importância de hábitos complementares, como o uso de meias de compressão leve, a drenagem linfática e a postura correta no dia a dia, medidas que auxiliam na recuperação muscular e evitam retenção de líquidos.



Para a médica, o verdadeiro “antes e depois” não está apenas nas fotos das redes sociais, mas na mudança de rotina e de consciência sobre o próprio corpo. “Quando vemos uma transformação como a da Mirella ou da Yasmin, entendemos que não se trata apenas de estética, mas também de funcionalidade vascular, circulação ativa e tecidos que respondem ao cuidado. Treinar é excelente, mas caminhar junto com um olhar vascular faz toda a diferença para que o corpo mude bem, com saúde e durabilidade”, comenta.



