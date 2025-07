"Foi um processo de amor próprio", diz Yasmin Brunet após perder 20kg

Ao compartilhar fotos e vídeos exibindo o corpo definido em frente ao espelho, Yasmin Brunet voltou a falar sobre o diagnóstico de lipedema, condição que enfrentou nos últimos anos. A modelo e ex-BBB contou que emagreceu cerca de 20 quilos após iniciar o tratamento e destacou a importância do autocuidado. A publicação nas redes sociais também trouxe uma mensagem de incentivo para quem passa por desafios parecidos.

“Emagreci uns 20kg cuidando do meu lipedema e, principalmente, da minha saúde. Foi um processo de autocuidado, consciência e amor-próprio. Se eu consegui, você também consegue. Cuide do seu corpo. Ele é sua casa”, escreveu a atriz.

O lipedema, embora muitas vezes confundido com sobrepeso ou obesidade, é uma doença crônica que compromete a qualidade de vida e atinge quase exclusivamente mulheres. “É um distúrbio caracterizado pelo acúmulo anormal de gordura em áreas específicas do corpo, principalmente quadris, coxas, pernas e, em alguns casos, nos braços. Esse acúmulo causa dor, sensação de peso, sensibilidade aumentada ao toque e surgimento de manchas roxas”, explica Herik Oliveira, cirurgião vascular da clínica Angioven e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Segundo o médico, um dos sinais mais importantes para diferenciar o lipedema de outras condições, como obesidade ou linfedema, é a preservação dos pés. “Mesmo quando há inchaço nas pernas, os pés continuam livres de gordura. Essa característica é um dos marcos clínicos que ajudam no diagnóstico da doença”, destaca.

O médico afirma que, além do impacto físico, o lipedema também gera consequências emocionais. “Muitas pacientes chegam ao consultório com autoestima abalada, após anos tentando emagrecer sem entender por que o corpo não responde às dietas ou exercícios. O diagnóstico, nesse contexto, traz alívio. Ele mostra que o problema é real e que existe tratamento”, ressalta.

Entre os principais sintomas da doença estão:



Acúmulo desproporcional de gordura nos membros inferiores, que pode atingir também os braços



Inchaço que tende a piorar ao longo do dia

Dor ao toque e sensação de peso nas pernas



Presença de celulite intensa, flacidez e manchas roxas espontâneas

“É importante entender que o lipedema tem causa inflamatória e está associado à ação dos hormônios femininos. Por isso, tende a surgir ou se agravar em períodos de oscilação hormonal, como puberdade, gestação ou menopausa”, complementa Herik.

Tipos de lipedema

A classificação do lipedema depende das regiões do corpo afetadas. Segundo o médico:



Tipo I: acomete quadril e nádegas



Tipo II: estende-se até os joelhos



Tipo III: vai do quadril até os tornozelos, com preservação dos pés



Tipo IV: inclui também os braços



Tipo V: mais raro, afeta principalmente joelhos e panturrilhas



Tratamento multidisciplinar

Apesar de não ter cura, o lipedema pode ser controlado com abordagem multidisciplinar. “O tratamento envolve acompanhamento com cirurgião vascular, endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. Cada profissional atua em uma frente importante para melhorar os sintomas e a qualidade de vida da paciente”, explica.

Entre as medidas indicadas estão:



Drenagem linfática manual



Fisioterapia vascular com exercícios específicos



Reeducação alimentar com foco anti-inflamatório



Uso de meias de compressão



Lipoaspiração especializada em casos mais avançados

“Nem toda paciente precisa de cirurgia. Mas, quando indicada, ela deve ser realizada por profissionais experientes, pois o objetivo é remover a gordura doente preservando a integridade do sistema linfático”, orienta Herik.

Ele reforça ainda que o sucesso no tratamento está ligado à conscientização e à continuidade dos cuidados. “É um processo de longo prazo. Mas com diagnóstico correto, equipe adequada e mudanças consistentes no estilo de vida, é possível ter alívio dos sintomas e recuperar a autoestima”, diz o especialista.

