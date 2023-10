683

Sinal de alerta acontece quando hematomas surgem espontaneamente em vários locais do corpo Freepik

Apesar de gerar certa preocupação, os hematomas, marcas arroxeadas que surgem na pele após pancadas ou coletas de sangue, por exemplo, não representam riscos à saúde na maioria dos casos. "Os hematomas ocorrem quando o sangue deixa o interior dos vasos devido a algum tipo de trauma, acumulando-se em outras partes do corpo, como sob a pele. No geral, são pequenos, restritos ao local do trauma e deixam de crescer sozinhos", explica a cirurgiã vascular membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita. "O sangue extravasado não volta a circular, desaparecendo após alguns dias conforme é absorvido pelas células de defesa do organismo. Esta reabsorção envolve uma série de reações químicas que modificam a cor do sangue e de seus metabólitos, motivo pelo qual os hematomas clareiam com o tempo."





A médica ressalta, no entanto, que existem pessoas que possuem maior tendência à formação de hematomas, o que pode estar associado com condições como varizes . "Pacientes com predisposição a varizes e vasinhos sofrem com o que chamamos de fragilidade capilar. Nesses casos, qualquer esforço mais intenso ou contato bruto que exerça pressão sobre os vasos, como durante a realização dos exercícios com o maquinário da musculação, pode causar o rompimento desses vasos com consequente extravasamento do sangue, levando ao surgimento das 'manchas roxas', principalmente quando a paciente está no período menstrual ou inchada", afirma Aline Lamaita.De acordo com a cirurgiã vascular, o lipedema é outra condição que comumente leva à fragilidade capilar, favorecendo o surgimento de hematomas. "O lipedema é uma doença caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso com aumento desproporcional no tamanho dos membros. A doença afeta principalmente áreas como coxas, culotes, quadris e pernas, mas, eventualmente, pode atingir também os braços, porém, com menos frequência", explica a médica, que ainda destaca que fatores como pressão alta descontrolada, uso de anticoncepcionais e medicações que alterem a coagulação e até o próprio processo de envelhecimento também podem aumentar a fragilidade da parede do vaso. "Por isso, caso você tenha notado que as marcas roxas estão surgindo com maior facilidade, é importante buscar um médico para verificar se há algum problema por trás."O alerta deve ser ainda maior se os hematomas começam a surgir espontaneamente em vários locais do corpo, sem que necessariamente tenha ocorrido um trauma na região. "Outro sinal de alarme é quando, além dos hematomas, há sangramento em outras partes do corpo, como gengiva e nariz, assim como febre, fraqueza ou perda de peso", alerta.Hematomas espontâneos podem significar que as plaquetas ou os fatores de coagulação do sangue estão alterados. Também podem ser indícios de condições como leucemia aguda (um tipo de câncer que leva à produção anormal de células sanguíneas), aplasia de medula (quando há uma produção menor de células do sangue) e outras doenças infecciosas, incluindo dengue e febre amarela. "Algumas dessas doenças, como as leucemias agudas, são muito graves e devem ser diagnosticadas o quanto antes, para início imediato do tratamento. Por isso, ao perceber o surgimento aleatório de hematomas, o recomendado é que você consulte um médico assim que possível. Apenas ele poderá realizar uma avaliação e diagnosticar o problema corretamente", aponta Aline Lamaita.