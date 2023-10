683

Em geral, esse tipo de glaucoma é mais comum em crianças abaixo dos 10 anos de idade Freepik

O glaucoma induzido por corticoides em crianças representa 25% dos glaucomas adquiridos na infância. O uso de medicamentos à base de corticoides na infância é relativamente comum. Porém, essa classe farmacológica tende a elevar a pressão intraocular (PIO), o que aumenta o risco de desenvolver um glaucoma secundário.





Uma das razões da incidência relativamente alta do glaucoma induzido por corticoides em crianças é que essa população apresenta uma resposta mais rápida no aumento da pressão intraocular durante uso desses fármacos. Em geral, esse tipo de glaucoma é mais comum em crianças abaixo dos 10 anos de idade.Segundo a oftalmologista especialista em glaucoma Maria Beatriz Guerios, quanto mais próximo do centro do olho o medicamento à base de corticoide for administrado, maior é a chance de aumento da pressão intraocular. "Em geral, os colírios com esse fármaco representam um risco importante, bem como corticoides inaláveis e em forma de cremes ou pomadas".Estima-se que de 30% a 40% dos adultos saudáveis e quase todos os pacientes com diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto apresentam elevação da pressão intraocular após o uso de medicamentos à base de corticoides.- Alta miopia- Diabetes tipo 1



- Distúrbios do tecido conjuntivo (por exemplo, artrite reumatoide), dispersão de pigmentos, recessão angular traumática



- Glaucoma primário de ângulo aberto



- Ceratoplastia penetrante prévia



- Duração da terapia com esteroides e a potência anti-inflamatória do esteroide



- Histórico familiar de glaucoma



Por que o corticoide aumenta a pressão intraocular?



A pressão intraocular é controlada pela produção e escoamento do humor aquoso. Os corticoides alteram a drenagem do humor aquoso e isso aumenta a PIO. "Porém, é importante dizer que a elevação da pressão dentro do olho pode demorar dias ou até semanas após o uso de corticoides, sem sinais e sintomas aparentes", diz a oftalmologista.



Como o glaucoma é uma doença silenciosa, este aumento da PIO pode causar danos permanentes no nervo ótico. Essas lesões podem, finalmente, levar à cegueira irreversível.



Corticoides



Quando o uso dos corticoides é interrompido, a pressão do olho apresenta uma tendência de voltar ao normal. O problema reside em pessoas que precisam usar medicamentos à base de corticoide para tratar doenças sistêmicas.



Um estudo mostrou que cada semana de uso de corticoides ao longo da vida aumenta em 4% o risco de desenvolver um glaucoma induzido por esses fármacos. "Dessa maneira, as pessoas que apresentam fatores de risco para desenvolver um glaucoma devem evitar, ao máximo, usar corticoides", alerta Maria Beatriz.



"Caso o uso do corticoide seja imprescindível, seja em forma de colírios ou tópico, é mandatório realizar acompanhamento oftalmológico regular para medir a PIO. Outra ressalva é que o uso indiscriminado de medicações à base de corticoide também acelera o desenvolvimento da catarata", adiciona a médica.



Tratamento: meta é reduzir pressão intraocular



O objetivo do tratamento do glaucoma é interromper a progressão da doença, ou seja, evitar a perda irreversível da visão. Isso depende do controle da pressão intraocular. Há diversos recursos como colírios, cirurgias a laser, implante de stents e outros tipos de cirurgia.



"A intervenção precoce no glaucoma induzido por corticoides pode alterar o curso da doença. Vale dizer ainda que o a doença é silenciosa. Quando a pessoa percebe alguma mudança na visão, é um sinal de que já ocorreu perda do campo visual", aponta a médica.