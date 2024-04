Em algum momento, você pode sentir que suas meias ou calças estão mais apertadas. Uma das possíveis causas para isso é o inchaço nas pernas, também conhecido como edema periférico.



Essa condição, na maioria dos casos, é causada pela retenção de líquidos nos tecidos dos membros inferiores, explica o angiologista e cirurgião vascular Fábio Rocha.

O que é inchaço nas pernas?

Em estado normal, as veias possuem válvulas que ajudam o sangue a circular. Quando essas válvulas não funcionam corretamente, o sangue não circula e fica aprisionado nas pernas, provocando inchaço, explica o angiologista.

“Esse tipo de acúmulo pode acontecer quando a pessoa passa por longos períodos em pé ou sentada. Também pode ser um sinal de que o corpo está acima do peso, de que não faz exercícios físicos suficientes ou até de condições médicas mais graves”, diz Fábio Rocha.

Sintomas e causas

Para saber a real causa do inchaço, é necessário realizar uma consulta médica. Somente após exames e uma avaliação, o especialista pode concluir os fatores que provocaram o inchaço e consequentemente determinar a melhor opção de tratamento.

O cirurgião vascular explica que existem várias possíveis causas para o edema. Algumas merecem destaque:

Insuficiência cardíaca congestiva: ocorre quando o coração está fraco demais para bombear o sangue, levando ao acúmulo de líquido, principalmente nas pernas



ocorre quando o coração está fraco demais para bombear o sangue, levando ao acúmulo de líquido, principalmente nas pernas Varizes e insuficiência venosa crônica: essa condição acontece quando as veias das pernas não estão em bom funcionamento, e assim não mantêm o retorno do sangue ao coração de forma adequada



essa condição acontece quando as veias das pernas não estão em bom funcionamento, e assim não mantêm o retorno do sangue ao coração de forma adequada Trombose venosa profunda: também conhecida pela sigla TVP, ela significa que há um coágulo de sangue em uma veia da perna. Esse coágulo pode romper e ir para o pulmão. Quando isso acontece, pode ser fatal. As pernas inchadas são um dos sintomas dessa condição

também conhecida pela sigla TVP, ela significa que há um coágulo de sangue em uma veia da perna. Esse coágulo pode romper e ir para o pulmão. Quando isso acontece, pode ser fatal. As pernas inchadas são um dos sintomas dessa condição Outras doenças que fazem as pernas inchar são: gota; bursite de joelho; osteoartrite e artrite reumatoide. Lesões, distensões, entorses e ossos quebrados também provocam essa reação no corpo

O cirurgião lembra ainda que o inchaço ainda pode estar associado a problemas renais e efeitos colaterais de medicamentos prescritos. No caso das mulheres, a partir do terceiro mês de gestação, o estado pressiona as veias das pernas, diminuindo a circulação de sangue, além de alterações hormonais e aumento do volume sanguíneo.



Tem como prevenir?

A prevenção do edema periférico pode ser realizada com pequenas atitudes no dia a dia, orienta Fábio. Algumas delas são:

Evitar alimentos muitos salgados

Realizar atividades físicas

Evitar excesso de bebidas e comidas

Controlar o peso corporal

Usar roupas largas e confortáveis



Se você trabalha sentado, levantar e caminhar um pouco, a cada duas horas. Se trabalhar em pé, faça pausas de 15 minutos, sentando a cada duas horas



Procure ficar em ambientes arejados, pois o calor ajuda a aumentar o inchaço

O angiologista ressalta ainda que em caso de viagens longas de avião ou ônibus, procure sentar-se na primeira fila ou de preferência em algum local que haja mais espaço para mover as pernas. Outra dica é levantar e andar pelo corredor a cada duas horas.

Tratamento

O tratamento para inchaço nas pernas varia de acordo com a causa, sendo que o foco mais importante é cuidar da doença-base que gerou o quadro clínico.

Leia também: Calor intensifica sintomas de peso nas pernas, inchaço e sensação de pernas cansadas



Alguns métodos podem envolver o uso de medicamentos, uso de meias de compreensão e até elevar os pés acima do nível da cabeça para ajudar na drenagem do sangue.



Mas lembre-se de que o tratamento será sempre indicado por um cirurgião vascular e angiologista, de forma individual para cada paciente.