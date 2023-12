Com o fim do ano se aproximando, muitas pessoas aproveitam os dias de folga para viajar. Seja de avião, carro, ônibus ou trem, algumas viagens podem durar várias horas, fazendo com que o passageiro fique sentado por muito tempo. Essa falta de movimento pode provocar problemas circulatórios, causando sintomas como a sensação de pernas pesadas e pés inchados.



Porém, existem algumas ações simples que ajudam a prevenir esses incômodos. Confira dicas importantes da Sigvaris Group, empresa global com soluções para terapia de compressão graduada, para cuidar da saúde das pernas durante as viagens:



Movimente-se: ao longo do trajeto, faça uma caminhada curta pelo menos a cada duas horas.



Não cruze as pernas: isso reduz o fluxo sanguíneo, o que pode contribuir para a sensação de pernas pesadas.



Hidrate-se: durante longos períodos na mesma posição, é fundamental beber água com frequência para manter a circulação do sangue dentro da normalidade. Mesmo não sentindo sede, é importante que a pessoa beba pequenas quantidades de água a cada 30 minutos durante a viagem, já que o ar-condicionado pode ressecar a pele e desidratar.



Evite o consumo de álcool, cigarro e comidas gordurosas: é fundamental evitar o consumo de tabaco e álcool em excesso antes, durante e após viagens de avião. Isso vale também para alimentos gordurosos e salgados, que contribuem para a retenção de líquidos, o que pode potencializar inchaços nas pernas. Invista em alimentos saudáveis, como frutas, sucos e sanduíches naturais.



é fundamental evitar o consumo de tabaco e álcool em excesso antes, durante e após viagens de avião. Isso vale também para alimentos gordurosos e salgados, que contribuem para a retenção de líquidos, o que pode potencializar inchaços nas pernas. Invista em alimentos saudáveis, como frutas, sucos e sanduíches naturais. Use meias de compressão: uma maneira simples para ajudar a evitar os sintomas de pernas pesadas, doloridas e inchadas durante e após a viagem é usar meias de compressão graduada.

