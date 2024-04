A tecnologia tem ganhado destaque em vários setores da vida, incluindo em inovações na área da saúde - fator que beneficia a todos. As melhorias que a tecnologia proporciona também atingiram a odontologia, área focada em manter a saúde bucal em dia para se ter uma boa qualidade de vida. Estudos recentes cada vez mais comprovam a ligação entre o hábito da higiene bucal com doenças cardiovasculares e até o câncer. O especialista em endodontia microscópica Virgílio Bastos, é um grande defensor da tecnologia digital da odontologia e enfatiza a importância da adaptação dos profissionais a essas mudanças para garantir um atendimento com qualidade e eficiência para seus pacientes, além de agilizar muitas consultas e agendamentos.



"A tecnologia se tornou uma aliada essencial e permanente na área da odontologia. Desde o uso de imagens digitais para diagnóstico até sistemas avançados de planejamentos de diversos tratamentos", comenta o especialista.

Ele ainda destaca que muitas pessoas deixavam de ir ao dentista por medo da dor ou desconforto na hora do tratamento, mas essa foi uma questão que a tecnologia veio para tranquilizar. “Com isso, o atendimento odontológico se tornou mais acessível, confortável e eficaz, contribuindo assim, para um aumento no número de pessoas que buscam cuidados odontológicos”.

A especialização em endodontia microscópica volta-se a prevenção de diagnóstico, cura e tratamento da polpa dental de forma mais precisa. Com isso, Virgílio revela que a qualidade e a eficácia do tratamento atualmente se deve muito ao suporte que a tecnologia vem proporcionando aos profissionais da área e que tem impulsionado diversos procedimentos, melhorando a visualização de endodontistas em detalhes minuciosos durante os procedimentos, como detecção de fraturas e remoção de tecido infectado com maior precisão, evitando complicações futuras.

Apesar da tecnologia já ser uma parte essencial da odontologia atual, o especialista aponta que cuidados devem ser adotados, para que os profissionais não desenvolvam uma dependência excessiva de sistemas e dispositivos eletrônicos porque pode tornar os profissionais vulneráveis a falhas técnicas, considerando que é uma ferramenta poderosa, se for utilizada com responsabilidade e prudência, pode aprimorar significativamente a segurança e a qualidade do atendimento.

Confira algumas atualizações da odontologia moderna:

1. Prontuário eletrônico: além de ser muito mais organizado, ocupa menos espaço e permite que o profissional tenha um acesso mais facilitado ao prontuário do paciente.

2. Escaneamento intraoral: proporcionar mais agilidade e precisão ao tratamento, fazendo com que o paciente deite com a boca aberta e o profissional percorre seus dentes com o aparelho. E a análise é feita pelo acompanhamento em uma tela.

Leia também: Dia Mundial da Saúde Bucal: cárie afeta mais de 40% da população



3. Aparelho ortodôntico invisível: muitas pessoas buscam esse tipo de aparelho, pois além de cuidar e tratar dos dentes, fica esteticamente mais natural no paciente, dependendo do caso de cada paciente, existem os aparelhos removíveis que são usados 22 horas por dia e os aparelhos fixos podendo chegar de oito meses até um ano de tratamento.

4. Anestesia eletrônica: é um aparelho que possibilita controlar a aplicação da agulha com mais precisão, bem como o fluxo da substância injetada, assim reduzindo boa parte da dor e eliminando por completo em alguns casos, diferente da forma antiga que a aplicação era mais dolorosa fazendo também com que não estivesse anestesiada adequadamente para prosseguir com o tratamento.

A odontologia e a tecnologia já se tornaram aliadas inseparáveis como podemos ver e de agora em diante só podemos esperar melhorias e avanços dessa parceria que nos trarão muitos mais benefícios, “Na odontologia moderna, a tecnologia não é mais uma adição, mas sim uma parte essencial e transformadora”, projeta o especialista.