População de BH ganha clínica-escola de odontologia; saiba do atendimento

Na clínica-escola de odontologia da FCM-MG o preço é acessível (foto: FCM-MG/Divulgação) A população de Belo Horizonte ganha, no dia 25 de abril, uma moderna e ampla Clínica-escola de Odontologia, com 30 consultórios preparados para, inicialmente, cerca de 500 atendimentos por mês. O espaço faz parte da estrutura do novo curso de graduação em odontologia da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), que passou a integrar a grade da instituição em fevereiro deste ano. Além disso, o espaço será utilizado pelos profissionais graduados dos cursos de pós-graduação.













Leia também: Além dos 30 novos consultórios que começarão a operar neste ano, a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), mantenedora da FCM-MG, prevê aumentar esse número em 2024, chegando a mais de 70 unidades. Isso permitirá que sejam praticados, inicialmente, cerca de 600 atendimentos mensais até o próximo ano. Com o decorrer do curso, outros estudantes irão atuar na clínica, aumentando o número de atendimentos para a população.Leia também: Pesquisa de hospital em BH sobre saúde bucal e COVID é premiada.

Equipamentos de primeira linha



Clínica-escola de odontologia: novo espaço vai abrigar mais de 70 consultórios (foto: FCM-MG/Divulgação)



“A clínica-escola é um espaço de aprendizado e atendimento, no qual os estudantes terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, com supervisão de profissionais experientes e utilização de equipamentos de primeira linha. Os alunos começarão com a prática clínica a partir do 4º período, mas já no início do curso poderão ter contato com casos reais, o que é muito positivo para sua experiência clínica, pois todo o trabalho ajuda a formar profissionais capacitados e comprometidos com a sociedade”, enfatiza o professor Sérgio Neves Drummond, coordenador do curso de graduação em Odontologia.

De acordo com o professor Marcelo Faria Lasmar, coordenador da pós-graduação em odontologia, a inauguração é um avanço importante e um marco para a Faculdade Ciências Médicas. “O prédio é totalmente voltado para os atendimentos e a prática dos alunos que poderão aprofundar os estudos em implantodontia , prótese, dentística, cirurgia oral, periodontia, ortodontia e endodontia. Outro ponto importante é que, no espaço, funcionará apenas a clínica. Os estudantes terão um local específico para as práticas e que vai receber um grande fluxo de discentes de outros cursos da Saúde, fortalecendo ideias multidisciplinares, conforme é recomendado como melhor prática pelo Ministério da Educação (MEC). É uma vivência importante para nossos alunos que terão contato com várias disciplinas, dos outros cursos da instituição, por meio de projetos de extensão".

Desenvolvimento de pesquisa

Além de ser um ambiente propício para o desenvolvimento de pesquisas, a clínica-escola tem um importante papel de promoção da saúde bucal. Devido ao caráter acadêmico e de formação profissional, muitas vezes são selecionados casos complexos para atendimento.





Para expandir ainda mais o conhecimento, nos segundo e terceiro andares da Clínica-escola haverá um consultório com equipamentos apropriados, para que os procedimentos possam ser acompanhados, ao vivo. Quando um professor estiver ensinando e explicando alguma prática, ela será transmitida para os alunos que estiverem nos outros edifícios da instituição ou até em outras salas. “Isso traz, para os nossos alunos, mais oportunidade de aprendizado e contato com a prática, mesmo que remotamente”, afirma Lasmar.





Além disso, todos os consultórios terão um computador acoplado possibilitando o melhor gerenciamento dos atendimentos. “Já que haverá um sistema de gestão, com exames, receituário, ficha clínica, e documentação radiográfica digitalizados”, encerra o professor Sérgio Drummond.

Serviço

Evento: Inauguração da Clínica-escola de Odontologia da Faculdade Ciências Médicas de MG

Inauguração da Clínica-escola de Odontologia da Faculdade Ciências Médicas de MG Data: Terça-feira, 25/04/2023

Terça-feira, 25/04/2023 Horário: 11h30

11h30 Endereço: Avenida dos Andradas, nº 1.145, Centro, Belo Horizonte